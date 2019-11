Jak to na Zemi vypadalo před 200 miliony let? NASA vypracovala názornou animaci

Stejně tak, jako Měsíc obíhá kolem Země a Země kolem Slunce, tak i Slunce obíhá okolo naší galaxie. Touto galaxií je Mléčná dráha, která jako jediná známá poskytuje vhodné podmínky k tomu, aby zde mohl již několik set milionů let existovat život. Jedna cesta našeho Slunce po své ose trvá zhruba 200 milionů let.

Během celé této doby je však, naštěstí pro nás, oběžná dráha v dostatečné vzdálenosti od středu galaxie, která disponuje nezdravě vysokou mírou radiace. Vývoj jednotlivých druhů dinosaurů na naší planetě během putování po oběžné dráze názorně představuje krátká animace, která byla vytvořena v Power Pointu za 4 hodiny, od Jessie Christiansen z Kalifornského technologického institutu.

I have always been interested in galactic archaeology, but I don't think this is what they meant.



Did you know that dinosaurs lived on the other side of the Galaxy? pic.twitter.com/ngGCAu0fYU