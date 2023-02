Jak otevřít a rozbalit soubor RAR či ZIP?

Komprimování souborů je velice užitečná věc, která nám může usnadnit mnoho času. Jde hlavně o situace, kdy někomu chcete poslat třeba 100 souborů. E-mailové schránky mají omezený maximální počet souborů, takže by to bylo na několik e-mailů. Nejlepší je proto tyto soubory umístit do jedné složky, tu komprimovat a rázem máte pouze jediný soubor, který můžete zaslat libovolným způsobem.