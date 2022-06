Jak přetáhnout WhatsApp data z Androidu na iPhone?

Zdroj

Jednou z takovýchto aplikací byl až do nedávna i WhatsApp. Nejprve umožňoval přesun konverzací z iOS na Android. Opačným směrem to fungovalo nejprve pro zařízení Samsung, ale nyní by tato funkce měla být přístupná pro všechna zařízení s operačním systémem Android.

Podmínkou je pouze, abyste měli Android minimálně ve verzi Android 5 (Lollipop) a iOS 15.5. Zároveň musí být oba telefony připojeny ke stejné Wi-Fi síti, připojeny k nabíječce a ještě přihlášeny na obou zařízeních ke stejnému telefonnímu číslu. Dále se doporučuje, aby iPhone byl zcela nový nebo obnovený do továrního nastavení.

Jak tedy postupovat pro přenos historie z Androidu na iOS?

Na svém starém telefonu s OS Android si musíte otevřít aplikaci „Přechod na iOS“ a postupovat podle pokynů, které se vám zobrazí na obrazovce. Na novém iPhonu se po chvíli zobrazí kód, který musíte zadat do Androidu a dáte pokračovat. V další nabídce zvolíte možnost „Přenos dat“ a následně „WhatsApp“.

Dále stačí jen na Androidu potvrdit tlačítkem „Zahájit“ a vyčkat, než se vaše data připraví k exportu. Po dokončení připravování potvrdíte tlačítkem „Další“ a ocitnete se zpět v aplikaci „Přechod na iOS“. Vše pak potvrdíte tlačítkem „Pokračovat“ a zahájíte přenos dat. Aplikace vám vzápětí potvrdí dokončení přenosu.

V poslední etapě si nainstalujete aplikaci WhatsApp na svůj iPhone. Otevřete si ho a přihlaste se pomocí stejného telefonního čísla, jako na vašem původním zařízení. Během nastavování pak jen potvrdíte dokončení přenosu volbou „Zahájit“. Jakmile dojde k aktivaci aplikaci WhatsApp na novém zařízení, dojde i k přenosu chatů.