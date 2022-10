Jak převést PDF do DOC, DOCX a jiné textové podoby? Řešení je poměrně jednoduché

Zdroj: Shutterstock

Převod přes Microsoft Word

Tím nejjednodušším je využít přímo textový editor Microsoft Word. Ve všech verzích aplikace Microsoft Word vydaných po roce 2016 můžete bez jakýchkoliv problémů otevřít většinu používaných PDF a celý text obsažený v PDF převést jednoduše do formátu, ve kterém si ho můžete jednoduše upravit.

V tomto případě ale bývá občas problém s formátováním, protože text se nezachová v takové podobě, jako je v PDF souboru, takže zde může být jiný styl písma nebo místo konce odstavce jen zalomený řádek.

Jak na to?

Ve Wordu klikněte na Otevřít další dokumenty popřípadě zvolte Soubor > Otevřít Následně stačí dohledat ve vašem počítači příslušný PDF soubor a je hotovo. Teď se vás Word maximálně zeptá, zda chcete převést PDF do editovatelné podoby. Doba převodu pak přímo úměrně závisí na délce souboru.

Převod přes Google Disk

Nutno přiznat, že ne každý má zakoupenou sadu Office od společnosti Microsoft, a proto je zde i druhá možnost, jak převést PDF soubor do editovatelné podoby. Řešením je Google Disk. Výhodou Google Disku je, že Google nasazuje technologii OCR, která navíc umí získat text i z obrázků.

Hlavní výhodou tohoto způsobu převodu je rozhodně rychlost a fakt, že ušetříte poměrně hodně peněz nakupováním specializovaného softwaru. Nevýhodou na druhé straně je, že Google vám získá pouze holý text bez jakéhokoliv formátování. Jediné, co zůstane je možná označení nadpisů. V mnoha případech je ale celý text rozhozený.

Jak na to?

Před tím, než se pokusíte nahrát PDF, musíte otevřít Nastavení > Převést nahrané soubory do formátu editoru Dokumentů Google Následně nahrajte soubor Poté na něj klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Otevřít v aplikaci > Dokumenty Google

Způsobů, jak převést PDF do editovatelné podoby je vícero a v poslední době roste obliba online převaděčů. Zde vás musíme upozornit na jednu zkušenost. Většina převaděčů, kteří o sobě hrdě tvrdí, že jsou zcela zdarma jsou omezené. Některé vám zdarma převedou jen první A4 z PDF souboru, další vám zase dovolí převést jen jeden soubor a třetí do převedeného souboru vloží svou ochrannou známku. Než tedy naleznete nějaký skutečně bezplatný, který vám se správným formátování převede několikastránkové dokumenty, budete se muset ponořit až do bájných druhých a třetích stránek Google vyhledávače.