Jak vyměnit toner v tiskárnách HP a Canon: Jednoduchý návod krok po kroku

Výměna toneru je naštěstí otázkou několika málo minut a zvládne ji naprosto každý. Jak na to?

Ještě než se do výměny toneru do tiskárně pustíte, měli byste jej po vybalení z obalových materiálů pečlivě zkontrolovat, zda není už na první pohled někde poškozený. Indikátorem poškození může být ale třeba i to, že je v balení vysypáno větší množství tonerového prášku, který by měl být standardně uvnitř toneru. Drobný únik tohoto prášku je sice běžný, to se však bavíme skutečně o pomyslné špetce.

Pokud se vám tedy bude zdát vysypané množství prášku podezřelé, namísto instalace do tiskárny raději náplň vraťte prodejci ke kontrole. Za možné problémy, které by mohl vaší tiskárně způsobit, totiž případná zbrklost ve výměně rozhodně nestojí. Pokud pak nemáte vůbec ponětí o tom, jaký toner koupit, inspirujte se radami pro správný výběr toneru.



A právě s ohledem na výše zmíněný standardní drobný únik tonerového prášku je nasnadě poradit vám, abyste s tonerem pracovali s maximální opatrností a zbytečně z něj tedy nevyklepávali další usazené zbytky prášku. Zároveň je dobré celý proces jeho vybalení absolvovat například nad stolem s rozloženými novinami nebo zkrátka nad čímkoliv, co dokáže spolehlivě zachytit případný prášek. Následný úklid totiž pak bude otázkou pár vteřin.

Jak vyměnit toner v tiskárně HP

Pokud právě řešíte, jak vložit nový toner do tiskárny HP, nebojte - je to naprostá hračka. Je sice třeba hned na úvod zmínit, že vyloženě univerzální návod poskytnout nelze, jelikož se jednotlivé tiskárny uvnitř mírně liší, obecný postup je ale všude stejný. Pokud přeci jen trváte na postupu 100% správném pro vaši tiskárnu, naleznete jej v jejím manuálu.



Prvním krokem je otevření dvířek do tiskárny a případně následné vysunutí zásuvky s tonerovými kazetami, je-li vaše tiskárna tímto systémem vybavena. Ať tak či tak, po získání plného přístupu k tonerům je z tiskárny pomalu vytáhněte. Pozor, zpravidla jsou v ní ukotveny nejrůznějšími západkami a elementárními zámečky. Nepoužívejte tedy hrubou sílu, ale raději pečlivě prozkoumejte, co toner v tiskárně drží, a daný zámek následně odemkněte.



Jakmile je stará tonerová kazeta venku, je de facto půl práce za vámi. Vezměte si opatrně do ruky novou tonerovou kazetu a to konkrétně tak, abyste se nedotýkali obrazového válce. Následně z toneru sejměte veškeré ochranné prvky, které jsou na něm aplikovány výrobcem. Poznáte je zpravidla tak, že mají výrazně jinou barvu než zbytek toneru a jsou na nich různé šipky a popisky. Jsou to většinou různé pásky, těsnění a fólie.



Jakmile máte toner zbavený všech ochranných prvků, už v rukou jej nasměrujte tak, jak jej budete následně do tiskárny vkládat. Poté s ním velmi zlehka zatřepte několikrát ze strany na stranu, abyste zajistili co nejrovnoměrnější rozložení prášku v něm. Potom už stačí jen vložit toner do tiskárny, přičemž klíčové je umístit jej na správné místo. Než ho tedy „zacvaknete“ do zámků, ujistěte se, že barva toneru odpovídá slotu, ve kterém má v tiskárně skutečně být. Jakmile máte hotovo, stačí už jen zasunout zásuvku s tonery, zavřít dvířka a provést kontrolní výtisk.

Výměna toneru v tiskárně Canon

A jak vyměnit toner v tiskárně Canon? Postup je de facto stejný jako v případě tiskárny HP. I zde je tedy nejprve potřeba otevřít tiskárnu a získat tím volný přístup k tonerům. Ty následně z tiskárny po uvolnění zámků vytáhnete, abyste na jejich místo mohli vložit nové. I zde je samozřejmě naprosto klíčové nové tonery zbavit všech ochranných prvků, mírně s nimi zatřepat pro co nejlepší rozložení tonerového prášku v nich a následně je vložit přesně tam, kam patří.

Určitým pozitivem je fakt, že minimálně umístění černé tonerové kazety snad ani splést nelze, protože má většinou jiný tvar než tonery s barevnými prášky. Ve všech případech následně platí, že je třeba toner do slotu pro něj vložit tak, aby jej následně zafixovaly všechny bezpečnostní zámky pro jeho ukotvení. Jakmile máte hotovo, tiskárnu stačí zavřít a provést kontrolní výtisk.

Co se starými tonery?

Jelikož vám po výměně starého toneru za nový zbude prázdná tonerová kazeta, budete pravděpodobně řešit, jak se jí zbavit. Možností je v tomto případě hned několik. Můžete ji odevzdat v elektru, sběrném dvoře či do boxů, které pro tyto účely slouží (jsou umístěny například v některých supermarketech). Dále je možné toner prodat výkupním společnostem, které jej poté zrecyklují. Třetí možností je pak nechat jej u těchto společností zrecyklovat doplněním tonerového prášku, čímž ve výsledku do budoucna ušetříte. Určitě ale toner nevyhazujte do směsného odpadu.