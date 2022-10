Jak změnit rychlost či citlivost myši a co znamená DPI?

Zdroj: Shutterstock

Zajímavé je, že některé myši jsou neskutečně pomalé a málo citlivé, takže mezi fyzickým posunutím myši a posunutím kurzoru na obrazovce je malá prodleva. Naštěstí je tu možnost, jak si můžete svou myš zrychlit. Ideální je samozřejmě zakoupit novou myš, která má vysoký parametr DPI. DPI je zkratka pro Dots per inch (DPI) a je to údaj určující, kolik obrazových bodů (pixelů) se vejde do jednoho palce. Jinými slovy je pomocí hodnoty DPI vyjádřeno, jak rychle se může kurzor na obrazovce pohybovat v určitém poměru k pohybu fyzické myši v prostoru.

Vysoký parametr DPI se většinou nalézá u drahých herních či kancelářských myší, ale je jasné, že třeba nemáte úmysl utrácet několik tisíc a chcete jen nějakou myš s vyšší rychlostí. Rychlost si naštěstí můžete kompenzovat i přímo v samotném systému.

Některé dražší modely již přichází například i se zabudovanými tlačítky, kde po stisku jednoho se rychlost zpomalí a po stisku druhého zase zrychlí. Dokonce je naopak možné, že jste si jednu takovou rychlou myš zakoupili a potřebovali byste ji spíše zpomalit či najít alespoň střed mezi dvěma jejími nastaveními.

Jak na to?

otevřete si Nastavení zde naleznete sekci Zařízení vyberete Myš Mělo by se vám otevřít nové okno, kde v horní části již uvidíte posuvník s nadpise „Rychlost kurzoru“.

Poté celkem intuitivně můžete tento posuvník posouvat doprava či doleva s tím, že vám bude úměrně narůstat rychlost myši. Můžete si tak nastavit svou optimální rychlost, zrychlit pomalou myš nebo zpomalit rychlou myš.