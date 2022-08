Jak zní černá díra? V NASA izolovali její zvuk díky husté koncentraci plynů

Zdroj: Shutterstock

Černá díra je jev ve vesmíru, kterým se hodně zabýval nositel Nobelovy ceny, Albert Einstein. Teprve nedávno se však podařila černá díra poprvé vyfotografovat, čímž se potvrdily i některé předešlé teorie. Nyní slaví vesmírná agentura NASA další pomyslný úspěch, protože historicky poprvé zachytila zvukové signály vycházející z černé díry.

Pozorné by jistě zarazilo, jak je možné, že dokázala agentura zachytit zvuk, když se říká, že ve vesmíru zvuk neexistuje. Toto tvrzení je založeno na faktu, že se zvuk nešíří vakuem. A jelikož je drtivá většina vesmíru tvořena právě vakuem, bývají tyto dvě informace spojovány v jednotné tvrzení. V tomto případě však zvukové stopy pochází z galaktické hvězdokupy Persea, ve které se nachází hustá koncentrace plynů.

Právě díky této koncentraci plynů se vesmírné agentuře NASA povedlo zaznamenat tamější vlnění, způsobené tlakovými vlnami vysílanými černou dírou, a převést tato vlnění na skutečný zvukový záznam.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e