Vědci chtějí pomocí počítačové simulace zjistit, co je za černou dírou

Okolo černých děr se točí mnoho teorií. Je to jakási hranice mezi bizárním sci-fi a seriozní vědou. Vědecky je prokázáno a zdokumentováno, jak černá díra pohlcuje planetu či hvězdu, která se k ní přiblíží. Až po okraj černé díry, tzv. „event horizon“, mají vědci téměř jasno; ovšem nevědí přesně, co se děje dál.

Z toho vyplývá, že vše, co si myslíme, že se děje za okrajem černé díry, je jen pouhá hypotéza. Jedna skupina vědců se domnívá, že čím hlouběji pronikáte do černé díry, tím větší gravitace na vás působí, až vás nakonec zabije. Jiní vědci, třeba nedávno zesnulý Stephen Hawking, se na druhou stranu zabývají myšlenkou, že správný druh černé díry může být jistou branou do jiných dimenzí, hyperprostoru nebo pro cestování v čase.

Uprostřed každé černé díry je jeden bod s nekonečnou hustotou nazývaný singularita. Z tohoto místa pochází extrémně silná gravitace. Vědci se domnívali, že bod singularity je stejný ve všech černých dírách, takže pokud něco překročí hranici černé díry, potká to vždy stejný osud.

V devadesátých letech se však objevila i druhá singularita nazvaná „singularita masové inflace“. I tato singularita, vyskytující se pouze v rotujících černých dírách, má velkou gravitaci, ale na rozdíl od prvního typu by vás nemusela zabít. V současné době není věda schopna otestovat si své teorie v praxi, ale díky projektu vědců z univerzity z Massachusetts Dartmouth a z Gruzie Gwinnett College, kteří sestrojili počítačovou simulaci, mají možnost tuto problematiku trochu osvětlit.

Podle jednoho z vědců by se průchod dal uskutečnit za určitých podmínek. Musel by být rychlý, při správném směru a ve správný čas. Samotný kosmonaut by pouze cítil mírné zvýšení teploty. Byl by to obdobný pocit, jako když přejedete rychle prstem přes plamen svíčky.

Co však čeká kosmonauty na druhé straně černé díry, je prozatím otázkou. Jedna z variant předpokládá, že se dostanete do jakési červí díry, která vás přenese několik tisíc světelných let daleko. Druhá varianta uvažuje nad cestováním do jiných dimenzí.

Před tím, než se někdo odváží vstoupit do centra černé díry, musí věda ověřit několik otázek. Předně je nutno zabezpečit případnou komunikaci po průchodu černou dírou. V obou předpokládaných variantách by naše technologie nedostačovala k tomu, aby sonda či kosmonaut nahlásili bezpečný průchod. Z pohledu výzkumu zde na Zemi to bude nejspíše vypadat tak, že po průchodu se přeruší spojení.