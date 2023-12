Jaká je povinná výbava do auta 2024? Máme pro vás kompletní přehled

Rozhodli jsme se proto ponořit se do této problematiky a shrnout do jednoho článku vše, co by měl každý řidič od příštího roku vědět. Předně je potřeba říci, že žádná výrazná změna se pro příští rok nechystá, ale i přesto si shrneme, co byste vlastně měli mít v autě a na co si dát pozor.

Povinná výbava auta pro rok 2024

Dle zákona musíte v roce 2024 mít ve svém autě následující:

Trojúhelník

Reflexní vesta pro řidiče

Autolékárnička

Náhradní kolo či sadu na opravu pneumatik

Hever

Klíč na kola

Výstražný trojúhelník

V současné době musí být každé auto vybaveno výstražným trojúhelníkem. Již nyní se ale v Evropské unii začíná prosazovat názor, že výstražný reflektor je lepší a třeba ve Španělsku tuto legislativu již schválili. U nás prozatím platí stále trojúhelník, ale v budoucnu se nejspíše dočkáme změn.

Jestliže třeba zapadnete do sněhu, do příkopu nebo se stane nehoda, jako první byste si měli vzít reflexní vestu a umístit výstražný trojúhelník u pravého kraje vozovku ve vzdálenosti alespoň 50 metrů před vozidlem. Jestliže jste na dálnici, je vzdálenost stanovená minimálně na 100 metrů. Pokud vám ale tato vzdálenost vychází zrovna do zatáčky, tak rozhodně umístěte trojúhelník před zatáčku tak, aby přijíždějící automobil stihl bez problémů přizpůsobit jízdu či zastavit.

Reflexní vesta

V České republice musí mít refelxní vestu pouze řidič. Pokud zastavuje na silnici, musí v ní již vystoupit, takže ji musíte přechovávat ideálně uvnitř automobilu. Dejte si ale pozor za hranicemi. V Evropské unii totiž zcela normálně platí, že by vestu měl mít každý pasažér v autě.

Zdroj: Shutterstock

Autolékárnička

V minulých letech býval velký problém ne s přítomností autolékárničky, ale s její trvanlivostí. Doma měl tak každý několik prošlých náplní do autolékárniček. Naštěstí v minulosti došlo k úpravě zákona, takže expirace lékárničky se vás již netýká. Důležitý je jen obsah, který by měl být následující:

3 x hotový obvaz s polštářkem

3 x hotové obvazy se dvěma polštářky

1 x cívka náplasti hladká

1 x škrtící obinadlo

1 x latexové rukavice

1 x izotermická fólie (200 × 140 cm)

1 x nůžky

Náhradní kolo nebo sada na opravu pneumatik

Zákon říká, že musíte mít buď náhradní kolo nebo sadu na opravu pneumatik. Obecně je vždy lepší mít náhradní kolo než sadu na opravu pneumatik, protože s rezervním kolem dojedete dál než s opravenou pneumatikou. Jestliže máte sadu na opravu duší, pak se vás netýká povinnost mít s sebou hever a klíč na výměnu kol. Možná mnoho čechů také neví, že můžete místo těchto věcí s sebou mít jen číslo na asistenční službu a u ní zaplacenou výměnu pneumatiky v případě potřeby.

Hever

Hever je naprosto nezbytný v případě, že chcete měnit kolo. Zároveň je to také jediný bezpečný způsob. Rozhodně se při zvedání automobilu koukněte, kde má vaše auto zvedací body, protože jinak nebude výměna bezpečná a navíc hrozí poškození prahu vozidla. To, že musí být hever na rovném a pevném podkadu snad nemusíme ani říkat. Jestliže ale máte pneumatiky typu runflat, nemusíte hever s sebou vozit. Hever nepotřebujete také v případě, že máte asistenční službu 24/7.

Klíč na výměnu kola

Mnohokrát se stalo, že řidič píchl, tak si vytáhl náhradní kolo a hever, zvedl si auto a v ten moment zjistil, že nemá klíč na výměnu. Je to velice častý problém. Proto se doporučuje vozit klidně dva ořechy, protože například levné čínské ořechy se dají lehce zničit a strhnout.