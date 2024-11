Kamera z vesmíru zachytila start obří rakety Starship

Dne 19. listopadu 2024 se odehrál moment, který potvrzuje, že lidstvo skutečně vstoupilo do éry kosmického věku. Kamera SpaceTV-1, spravovaná společností Sen a připojená k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), zaznamenala start rakety Starship, největší a nejvýkonnější rakety na světě. Tento záznam, pořízený z výšky 400 kilometrů nad povrchem Země, ukazuje raketový oblak stoupající přes atmosféru. Podle dostupných informací jde o první případ, kdy byl start rakety zachycen v reálném čase přímo z vesmíru.

„Toto je považováno za první případ v historii, kdy byl start rakety natočen z vesmíru v reálném čase,“ sdělila společnost Getty Images, která záznam publikovala online.

Ve videu lze bílý oblak identifikovat vpravo nahoře již osm sekund po spuštění záznamu. Jak video pokračuje, oblak se postupně zřetelně zvětšuje, zatímco kamera sleduje raketu, která opouští texaskou základnu SpaceX v Boca Chica a přelétává nad Mexickým zálivem.

Rakety Starship společnosti SpaceX představují zásadní inovaci v kosmickém průzkumu. Se svou téměř 120 metrů vysokou konstrukcí jsou tyto rakety navrženy tak, aby byly plně znovupoužitelné, což by mohlo revolučně snížit náklady na kosmické lety.

Šestý testovací let Starship trval přibližně 65 minut, během nichž raketa obletěla značnou část Země a následně cíleně přistála v Indickém oceánu. Cílem SpaceX je však v budoucnu rakety zachytit přímo pomocí mechanických ramen na základně Starbase, což umožní jejich okamžitou přípravu na další start.

Raketa Starship bude mít zásadní roli v ambiciózní misi Artemis, kterou vede NASA. Tento program si klade za cíl vytvořit trvalou přítomnost na Měsíci a položit základy pro budoucí mise na Mars. Starship bude sloužit jako systém pro přistání astronautů na lunární povrch během mise Artemis III, plánované na konec tohoto desetiletí. Díky své velikosti a kapacitě je Starship ideálním prostředkem pro přepravu jak posádek, tak těžkých nákladů.

Congratulations @SpaceX on the incredible sixth test flight of Starship. We captured the launch plume live from our cameras on the Space Station 🚀 pic.twitter.com/7rIpu1rwb3