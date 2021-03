Kde sledovat anime online? Legálně, zdarma a v původním znění

Pokud také patříte mezi nadšence a vášnivé konzumenty anime seriálů, patrně jste si už zvykli na anglické titulky. Oficiální podpory se nám tu bohužel nedostává, a tak ty největší seriálové klenoty jsou odkázány na pár vyvolených, kteří se jednoho dne zhostí jejich překladu. Ti vášnivější fanoušci se však už naučili nečekat na Godota a poprali se raději s angličtinou.

Ani s angličtinou však situace není jednoduchá. Žádný legální zdroj, na kterém bychom mohli zdarma a pohodlně sledovat nejnovější Anime seriály, prostě nemáme. Spoléháme se tak na pochybné zdroje, na kterých se musíme proklikat přes tucet pochybných reklam. Případně saháme po torrentech, které se nám stáhnou za tři uherské roky, jen abychom následně vybuchli vzteky, že nejsou v původním znění a mají blbě načasované titulky.

Situace za hranicemi České republiky je přitom zelenější. Když bychom si vygooglili ty nejpopulárnější VOD služby ke sledování Anime, patrně bychom se setkali s níže uvedenou šesticí:

Netflix

Hulu

Crunchyroll

VRV

RetroCrush

Funimation

Z výše uvedeného seznamu se u nás setkáme leda s Netflixem, a ten bohužel s výběrem zklamal. Pro Netflix je bohužel primární zákazník, který s angličtinou má problémy, a tak jakýkoliv obsah, který se nedočkal české lokalizace, raději úplně vyškrtává z nabídky. Aby průměrný divák měl jistotu, že cokoliv zapne, si bude moct užít v českém dabingu nebo s českými titulky. Samozřejmě se lokalizace dočká jen zlomek toho, co ostřílený otaku vyžaduje.

Hulu, Crunchyroll, VRV, RetroCrush a Funimation u nás bohužel nejsou podporované. Teda alespoň oficiálně. Přejděme už konečně k jádru věci a povězme si, jak se k jejich nabídce legálně dostat. Stejným trikem vyřešíte i omezenou nabídku na Netflixu, a to nejen co se Anime seriálů týče.

Jak zpřístupnit zablokovaný obsah pro Českou republiku?

Zkušenější uživatelé už patrně tuší, kam tímto článkem míříme. Odpovědí je samozřejmě VPN, neboli virtuální privátní síť, se kterou přemostíte své internetové připojení přes soukromý šifrovaný tunel. Jednoduchým kliknutím tak můžete svoje připojení (laicky řečeno) protáhnout přes adresu v libovolné zemi. Koncová stránka se k vám následně bude chovat jako k divákovi ze země, kterou jste si vybrali.

Pro sledování videí ve vysoké kvalitě je zapotřebí sáhnout po renomovaném poskytovateli, který nebude vaše spojení brzdit a nebude se v průběhu divácké seance zadrhávat. Vyzkoušeli jsme hned několik poskytovatelů VPN služeb; některé byly služby schopné detekovat a dále nás nepustili, jindy byla rychlost připojení tristní. Nejlepšího výsledku se nám dostalo s NordVPN, což si můžete sami vyzkoušet zdarma s bezplatným 30-denním prémiovým plánem.

Pokud budete s prémiovou verzí spokojeni a rozhodnete se zakoupit plnou verzi programu, budeme rádi, když využijete náš affiliate odkaz. Část z prodeje nám bude tímto vyplacena formou provize, a vy tak podpoříte rozvoj našeho magazínu.

Přejděme však k jednotlivým službám. Které z nejčastěji skloňovaných streamovacích portálů můžeme doporučit v kombinaci s VPN?

Zdarma, ale s reklamami

Všechny zmiňované streamovací portály nabízejí legální obsah, ale samozřejmě si musí nějak vydělat na rohlíky. Hulu a VRV nabízejí určitou formu bezplatného období, ale musíte projít registrací, kam zadáte informace o své kreditní kartě. To nechceme. Jednak tímto prozradíme, že jsme z České republiky; a jednak nás to v některých případech stejně nepustí dál. Navíc už tak dost platíme za tucet jiných služeb.

Crunchyroll, Funimation a RetroCrush však nabízejí jednotlivé seriály i bez registrace, jen musíte přetrpět reklamy. CrunchyRoll je sice dostupný i v České republice, ale situace je podobná Netflixu – nabídka je pro tuzemské publikum velmi omezená. Ale pro oba případy máme právě VPN.

CrunchyRoll a Funimation jsou si v nabídce velmi podobné, ale liší se v některých licencích (tedy některé seriály naleznete pouze na jedné, jiné naopak jen na druhé). Donedávna lišily především v lokalizaci, kdy CrunchyRoll se specializovalo na titulkované seriály a Funimation na dabované. Toto období je už u konce a obě služby nabízejí možnost si přes ozubené kolečko v přehrávači navolit podle chuti.

RetroCrush se již podle názvu specializuje především na starší seriály, a tak v jeho nabídce naleznete i anime seriály i filmy pro pamětníky ze sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých let. Obzvláště devadesátky nabídnou zajímavé snímky jako Street Fighter, Fatal Fury a další. Stojí minimálně za vyzkoušení. Opět bez registrace, stačí přetrpět reklamy.

Jak spustit NordVPN?

NordVPN můžete využívat až na šesti různých zařízeních. Mezi podporované operační systémy patří Windows, Mac OSX, iOS, Android a Chrome OS. K dispozici je také rozšíření do Google Chrome a Mozilla Firefox, na které stačí kliknout kdykoliv na vás vybafne nějaká webová stránka, že daný obsah není k dispozici pro vaši zemi.

NordVPN pro Microsoft Windows zkrátil celý proces jen na jediné tlačítko. Jednodušší už to být nemůže

Přepnutí do jiné země je velmi intuitivní. Pokud využíváte plnohodnotný program, stačí ho otevřít a vybrat zemi, do které se chcete připojit. Pokud využíváte rozšíření do prohlížeče, stačí kliknout na jeho ikonku a zvolit zemi. Kdyby se náhodou webová stránka vztekala, vyčistěte si cookies.

NordVPN zrovna slaví 8 let své existence, v rámci narozeninové nabídky tak pořídíte 2letý plán v 68% slevě. Využitím našeho affiliate linku pomáháte rozvoji magazínů CDR a Diit. Předplatné můžete zrušit bez udání důvody kdykoliv během prvního měsíce s nárokem na vrácení peněz.