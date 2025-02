Kdysi zavřený web Reviewed je zpět: A hned má skandál kvůli umělé inteligenci

Krach kvůli Googlu, skandál s AI a náhlé zmrtvýchvstání

V létě 2024 oznámil mediální gigant Gannett, že recenzní web Reviewed končí. Hlavním důvodem měl být měnící se algoritmus Googlu, který údajně „zlikvidoval obchodní model“ webu. Pro více než 70 zaměstnanců to znamenalo výpovědi, a ke dni 1. listopadu měl Reviewed přestat existovat. Jenže už tehdy bylo jasné, že v pozadí se odehrává něco podezřelého.

V roce 2023 totiž odbory NewsGuild of New York, zastupující zaměstnance Reviewed, obvinily Gannett z publikování recenzí generovaných umělou inteligencí. Články byly po protestech staženy, ale důvěra v médium byla otřesena. A pak, několik měsíců po oficiálním ukončení webu, začal Reviewed opět „žít“ – bez jakéhokoliv oficiálního oznámení.

Zombieweb: Staré články, nové titulky

Pokud dnes navštívíte Reviewed, vypadá to, jako by nikdy nezanikl. Web nabízí aktuální články o nejlepších produktech roku 2025, pokrývá veletrh CES a tvrdí, že testuje výrobky v laboratoři. Jenže při bližším pohledu je zřejmé, že mnoho článků je pouze aktualizovaných verzí starších textů – někdy s minimálními změnami. Například článek o nejlepších terasových ohřívačích je označen jako aktuální, ale ve skutečnosti byl naposledy upraven v lednu 2023 a napsal ho někdo, kdo už ve Reviewed nepracuje.

Zdroj: Shutterstock

Bývalí zaměstnanci byli překvapeni, že jejich texty jsou stále online, a dokonce přepisovány novými autory bez jejich vědomí. „Mysleli jsme si, že web prostě skončí, takže jsme si stahovali PDF verzí našich článků,“ říká bývalý pracovník Reviewed, který si přál zůstat v anonymitě. „Nikdo z nás netušil, že naše články budou dál upravovány a prezentovány jako nové.“

Kdo tahá za nitky? Vstupuje StackCommerce

Klíčovou roli v příběhu hraje firma StackCommerce, online platforma zaměřená na affiliate marketing. Zdá se, že právě ona nyní kontroluje Reviewed – například nabídka volných pracovních míst na webu Reviewed vede přímo na kariérní stránku StackCommerce.

Jak se ukázalo, StackCommerce tiše odkoupila Reviewed 1. prosince 2024, ačkoli o tom veřejnost vůbec nevěděla. Firma k tomu vydala tiskovou zprávu až poté, co ji oslovil web The Verge.

„Po oznámení uzavření Reviewed v srpnu 2024 jsme se s Gannettem domluvili na akvizici,“ uvedl Karl House, CEO StackCommerce. „Zatím jsme najali pět bývalých zaměstnanců Reviewed.“

Otázkou však zůstává, jak přesně nyní StackCommerce provádí testování produktů, protože jejich hlavní podnikání spočívá v propagaci produktů přes affiliate odkazy – což znamená, že jejich cílem není nestranné hodnocení, ale prodej.

Testování produktů? Laboratoř už neexistuje

Jedním z hlavních slibů Reviewed bylo objektivní, nezávislé testování. Web stále tvrdí, že tráví tisíce hodin testováním produktů ve vlastní laboratoři – jenže podle dostupných informací byla tato laboratoř v Cambridge, Massachusetts, už loni uzavřena.

Bývalý zaměstnanec Reviewed potvrzuje, že dříve bylo testování důkladné: „Každý produkt testoval buď specialista v laboratoři, nebo odborník, který ho používal třeba týden nebo i déle.“ Dnes ale není jasné, kdo a jak testování provádí – a StackCommerce na tuto otázku neodpověděl.

Odbory už v roce 2023 varovaly: AI a levní externisti nahradí novináře

Celý příběh dokonale zapadá do obav, které už před rokem vyjádřily odbory NewsGuild of New York. Když tehdy vypukl skandál s AI články, prohlásily:

„Je to snaha nahradit členy odborů pomocí AI, levných externistů nebo kombinací obojího.“

Dnes se zdá, že jejich varování se naplnilo – Reviewed sice stále funguje, ale pod novým majitelem a s nejasnou redakční politikou. Je těžké říct, zda jeho doporučení lze ještě považovat za nezávislá a důvěryhodná.