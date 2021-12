Které chatovací aplikace ochotně předávají údaje tajným službám?

Zdroj

U těch šifrovaných by ale každý očekával, že jejich zabezpečení bude natolik účinné, že danou komunikaci uvidí pouze odesílatel a příjemce. Většinou to tak skutečně je. Nyní byla ovšem FBI dotázána, který internetový komunikátor tyto tajné služby nejčastěji využívají k zjišťování potřebných informací.

Odpověď mnohé překvapila, protože tímto komunikátorem je WhatsApp, který dle FBI předává potřebná data velmi rychle. Naštěstí nejde o žádné odposlouchávání, ale americká jurisdikce a FBI získávají pouze ta data, na která mají dle zákona nárok.

Tím, kdo se dotazoval FBI, byla skupina Property of People, která si podala oficiální žádost o informace FOIA (Freedom of Information Act) týkající se otázky, jak velký je rozsah pravomocí FBI vůči internetovým chatovacím aplikacím. V praxi jde o to, co jsou povinni provozovatelé těchto aplikací povinni sdílet.

Překvapením byl iMessage od Applu, který z principu nechce dešifrovat své iPhony, ale pokud jsou zprávy zájmové osoby zálohovány na iCloudu, obratem je ochoten je vydat. Podobné je to i s WhatsAppem, který při obdržení soudního příkazu také bez větších problémů vydá FBI obsah „šifrovaných“ zpráv zájmové osoby. Navíc je WhatsApp ochoten zprostředkovat ve zhruba patnáctiminutových intervalech informace o zdroji a cíli každé zprávy.

Pokud chcete aplikaci, která dokáže udržet vaše soukromí, pak musíte sáhnout po Telegramu nebo Signalu. Telegram je pouze ochoten vydat FBI telefonní číslo či IP adresu, pokud je zájmovou osobou potvrzený terorista. Pokud však neposíláte druhým osobám zvlášť citlivé údaje, přihlašovací údaje či údaje o platební kartě, je v podstatě jedno, přes co to posíláte.