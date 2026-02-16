CDR.cz - Vybráno z IT

Kvantový internet se blíží. Vědci poprvé zabezpečili přenos na 100 km

Pondělí, 16 Únor 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Věda a technika

Zdroj: Shutterstock

Tým vědců z Číny poprvé úspěšně realizoval zařízení nezávislou distribuci kvantového klíče na vzdálenost přes 100 kilometrů. Významnou roli sehrál nový typ kvantového opakovače, který překonává dosavadní limity přenosu provázaných částic.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Kvantový internet zní jako pojem z laboratoře budoucnosti. Jenže poslední výsledky ukazují, že se z něj pomalu stává technologická realita. Výzkumný tým vedený Jianwei Panem, Qiang Zhangem a Xiaohui Bao z University of Science and Technology of China, která spadá pod Čínskou akademii věd, oznámil zásadní milník v oblasti kvantové komunikace.

Poprvé se podařilo realizovat klíčovou součást takzvaných škálovatelných kvantových opakovačů a následně s jejich pomocí uskutečnit zařízení nezávislou distribuci kvantového klíče na vzdálenost přes 100 kilometrů. Výsledky publikované v prestižních časopisech Nature a Science naznačují, že se otevírá cesta k funkčním kvantovým sítím, které by mohly propojit budoucí kvantové počítače.

Základem celé technologie je kvantové provázání, tedy entanglement. Dvě částice mohou být navzájem propojené tak, že změna jedné okamžitě ovlivní druhou, bez ohledu na vzdálenost. Tento jev umožňuje extrémně bezpečný přenos informací. Problém nastává ve chvíli, kdy se částice přenášejí optickými vlákny. Fotony se postupně ztrácejí a provázání se rozpadá. To dlouhodobě omezovalo praktické využití kvantových sítí na krátké vzdálenosti.

Zdroj: Shutterstock

Opakovače jako stavební kameny nové sítě

Řešením jsou kvantové opakovače. Ty fungují jako mezistanice, které umožňují obnovovat a prodlužovat provázání mezi jednotlivými úseky sítě. Čínský tým nyní předvedl systém, který dokáže vytvořit provázání mezi dvěma paměťovými uzly a udržet jej dostatečně dlouho na to, aby bylo možné propojit další segmenty.

Právě dlouhá životnost provázání je klíčová. Bez ní by nebylo možné budovat rozsáhlejší infrastrukturu. V tomto experimentu se podařilo udržet entanglement déle, než trvá samotné propojení jednotlivých částí sítě. To je zásadní rozdíl oproti předchozím pokusům.

Na základě této technologie vědci poprvé překonali hranici 100 kilometrů při zařízení nezávislé distribuci kvantového klíče, známé jako DI QKD. Tato metoda je považována za jednu z nejbezpečnějších forem šifrování, protože zaručuje bezpečnost i v případě, že samotná zařízení nejsou plně důvěryhodná. Dosavadní experimenty se přitom pohybovaly jen v řádu stovek metrů.

Podle Jianwei Pana jsou právě kvantové opakovače základními stavebními kameny budoucího kvantového internetu. Ten by mohl během příštích deseti až patnácti let propojit univerzální kvantové počítače, umožnit extrémně citlivá měření a zároveň zajistit bezpečnou komunikaci na úrovni, kterou klasické technologie nemohou nabídnout.

Diskuze
Tagy: 
fyzika, technologie, věda a technika
Zdroje: 

ScitechDaily.com

nahlásit chybu

Směřování mobilních telefonů: Technologie, regulace a Evropská unie

V nejbližších pěti letech se svět chytrých telefonů promění víc, než by se mohlo na první pohled zdát. Nové formy displejů, integrovaná umělá inteligence, síť 6G – to nejsou jen buzzwordy, ale konkrétní technologie, které výrobci i operátoři již připravují. Zároveň však nejde jen o to, co bude technicky možné, ale také jak budou tyto změny regulovány, zvláště v rámci Evropská unie, která už dnes uplatňuje zákazy, nařízení a požadavky na bezpečnost, soukromí a udržitelnost.

Nový směr pro AI: Proč jednoduché biologické principy porážejí modely?

Nová studie z Johns Hopkins University ukazuje, že správná architektura umělé inteligence může být důležitější než obrovská množství tréninkových dat. Biologicky inspirované modely vykazují podobnost s lidským mozkem ještě před prvním učením.

Výpadek, který pocítil celý svět. Cloudflare opět ukázal, jak křehký web umí být

Dne 18. listopadu zažila velká část internetu několik hodin nejistoty. Problémy, které začaly u společnosti Cloudflare, zasáhly služby od sociálních sítí až po firemní nástroje. Situace je vyřešená, ale celý incident připomněl, jak moc web stojí na několika klíčových hráčích.

Vědci objevili způsob, jak tisknout kov 20× pevnější než dosud

Tým vědců ze švýcarské EPFL vyvinul unikátní technologii 3D tisku, která dokáže vyrábět kovy až dvacetkrát pevnější než běžné postupy. Klíčem k úspěchu je překvapivě jednoduchá myšlenka – tisknout nejprve gel a teprve poté do něj přidat samotný kov.

Kilometr pod zemí: Vědci přiblížili odhalení nejtemnější záhady vesmíru

Ve více než kilometrové hloubce pod zemí běží jeden z nejambicióznějších experimentů moderní fyziky. Detektor LUX-ZEPLIN (LZ) právě posunul hranice citlivosti při hledání temné hmoty - neviditelné substance, která tvoří většinu hmotnosti vesmíru. I když vědci zatím částici temné hmoty neobjevili, jejich výsledky z let 2023–2024 zužují pole možných kandidátů víc než kdy dřív.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi