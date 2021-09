Kvůli nehodám Tesly se budou prošetřovat autopiloti u dalších 12 automobilek

Zdroj

Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) se rozhodl zrevidovat údaje od 12 výrobců automobilů týkající se asistence řidiče či autopilota. Původním podnětem bylo vyšetřování funkce autopilota u společnosti Tesla, jejíž automobily opakovaně narazily do vozidel záchranné služby. Podle dostupných zpráv nedokázaly reagovat na bezpečností osvětlení, dopravní kužele nebo světlic.

Proto se Národní úřad rozhodl požádat For, General Motors, Toyotu či Volkswagen o informace týkající se autonomního řízení 2. úrovně, ve kterém již může automobil sám ovládat řízení vozu, brzdění i zrychlení.

Zdroj

Tato žádost se týká všech automobilů od uvedených značek vyrobených na území USA, od kterých mají automobilky dodat počet ujetých kilometrů se zapojeným autonomní řízením a zároveň i seznam všech aktualizací, dále pak stížnosti zákazníků, zprávy o terénu a haváriích a materiály týkající se veškerých soudních sporů souvisejících s autonomními systémy 2. úrovně.

Zajímavé je, že oslovení dvanácti automobilek přichází jen dva týdny poté, co dostala tuto žádost společnost Tesla. Toto vyšetřování zahrnuje zhruba 765 000 vozidel Tesla vyrobená v letech 2014 – 2021. Tesla tak musí tyto data dodat do 22.října a zbylé automobilky dostaly termín do 3. listopadu a některé až do 17. listopadu, a to pod pokutou 115 milionů dolarů.