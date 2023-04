Kybernetičtí experti varují: TikTok může odhalit i v jakém patře se nacházíte.

"Bez kvalifikace či vyčíslení nám nadávali a tvrdili, že nerozumíme jejich kódu. I přes další analýzu zdrojového kódu jsme zjistili, že aplikace nyní shromažďuje i informace o nadmořské výšce uživatele. To tam loni ještě nebylo." "Mluvčí společnosti TikTok to však popírá s tvrzením, že údaje GPS se v Austrálii nesbírají a pouze se zahraničí, kde si uživatelé povolí přístup k této službě. Současně mluvčí společnosti Internet 2.0 připouští, že analýza není dokonalá a nezahrnuje detailní kontrolu zdrojového kódu, což bývá nejlepší způsob, jak posoudit postupy shromažďování dat." "Nedávno byly předloženy výsledky kontroly společnosti TikTok Australia, které byly nekonzistentní a zavádějící. Tyto výsledky byly založeny na chybné a neobjektivní analýze, která nedosáhla skutečné hloubky. Když se podíváme na jiné aplikace, jako například Telegram nebo Proton, kde Internet 2.0 analyzoval zdrojový kód, společnosti poskytly více informací a vysvětlily, co kód dělá. Na rozdíl od nich se TikTok k tomu nepřistupoval. Je pravda, že nikdo není dokonalý, ale spolehlivé a důvěryhodné chování spočívá v tom, být upřímný a přiznat problémy. Když společnost přistoupí k problému a řekne: 'Ano, máme problém, pracujeme na tom, aby se to opravilo', to je normální a důvěryhodné chování. Bohužel v případě TikToku jsme nikdy neviděli jejich kód a nedostali žádné vysvětlení o tom, co se v něm děje. Proto se nelze divit, že mnoho lidí jim nedůvěřuje."