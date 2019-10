Lidstvo na prvním místě: Elon Musk konkurenci nabízí technologie SpaceX zdarma

Elon Musk uskuteční první komerční let do vesmíru již přespříští rok

Elon Musk uskuteční první komerční let do vesmíru již přespříští rok lukas-cihak 09/12/2019 11:00:00 Elon připravuje start Starship, která má v roce 2021 uskutečnit první komerční let. Veškeré potřebné testování a vývoj bere Elon mílovými kroky. https://cdr.cz/sites/default/files/dims_2.jpg

Společnost LEGO nechala ku příležitosti 50 let od přistání Apolla na Měsíci vypracovat analýzu, zda by i současné děti chtěly být astronauty. Překvapující ovšem, že by se raději staly YouTubery - láká je zřejmě vidina snadno vydělaných peněz.

Mladí touží více stát se YouTubery než astronauty, odhalil průzkum lukas-cihak 07/17/2019 11:00:00 Společnost LEGO nechala ku příležitosti 50 let od přistání Apolla na Měsíci vypracovat analýzu, zda by i současné děti chtěly být astronauty. Překvapující ovšem, že by se raději staly YouTubery - láká je zřejmě vidina snadno vydělaných peněz. https://cdr.cz/sites/default/files/younasaindex.jpg

NASA testuje prototyp elektroletadla, postupně je chce dostat do běžného provozu lukas-cihak 10/10/2019 11:00:00 Trend motorů poháněných elektrickou energií si nenechala uniknout ani společnost NASA, která jim otevře dveře do leteckého průmyslu. Podle odhadů by první komerční lety mohly být uskutečněny přibližně za dvacet let. https://cdr.cz/sites/default/files/electroplane2.jpg