Maserati do pěti let bude nabízet už jen elektromobily a hybridní automobily

Celosvětově známá automobilka Maserati oznámila světu, že chce do pěti let kompletně elektrifikovat všechny své nově nabízené modely. Všechny do jednoho tak budou podle generálního ředitele společnosti buď plug-in hybridní nebo plně elektrické modely. Stávající modely by ovšem měly zůstat v nabídce beze změny.

První v řadě je nový sedan Ghibli, který přišel již na začátku tohoto roku. Ten bude následován novým SUB Grecale, který má podle všeho vyjít na počátku příštího roku s tím, že podle technických informací by mělo Maserati nabízet dvě varianty, a to plug-in hybrid a spalovací motor.

Stávající modely Gran Turismo a Gran Cabrio budou prozatím ponechány ve stávající nabídce, ovšem do příštího roku se začne pracovat na elektrifikaci i těchto modelů. Maserati je tak prakticky poslední z řady velkých automobilek, který přichází se svými elektromobily. I tak chce do roku 2022 elektrifikovat alespoň 30 vozidel.