Mateřská společnost Lidlu a Kauflandu spouští cloudové služby po celé Evropě

Německá skupina Schwarz je mateřskou společností známých potravinářských řetězců Lidl a Kaufland a byla založena Josefem Schwarzem již v roce 1930. Nyní se navíc rozhodla, že mimo svůj obvyklý obor pronikne i do světa cloudových služeb.

Bohužel v tuto chvíli není známo, jak přesně bude tato nabídka vypadat nebo zda bude nějak spojena se známými potravinářskými řetězci. Obecně se však uvádí, že možným vzorem v tomto případě může být největší internetový prodejce, společnost Amazon, která nabízí své cloudové služby prostřednictvím své dceřiné společnosti Amazon Web Services (AWS).

Nová cloudová platforma se má jmenovat Stackit a měla by sloužit pro obchodní společnosti a veřejnou správu. Generální ředitel Schwarz IT, Christian Müller, uvedl, že chce touto nabídkou vybudovat evropské cloudové řešení a posílit suverenitu a konkurenceschopnost německé ekonomiky. Podle něj je to jen odpověď na poptávku evropských politiků po evropském cloudovém řešení.

Svá datová centra má mít Stackit v Německu a mají splňovat ty nejvyšší evropské bezpečnostní standardy. Společnost Schwarz IT má údajně nabízet i tzv. kolokační služby, kdy si zákazník může provozovat vlastní hardware v jednom z datových center Stackit bez toho, aby se musel starat o prostředí.