Mezinárodní vesmírná stanice ISS spadne do roku 2031 do Tichého oceánu

Vesmír je navíc extrémně nehostinné prostředí, kde je vysoká radiace, extrémní střídání teplot a spousta dalších vnějších vlivů. Proto byla stanovena životnost Mezinárodní vesmírné stanice do roku 2031. V tomto roce by měla být navedena celá stanice do toho nejvzdálenějšího místa od jakékoliv pevniny uprostřed Tichého oceánu.

Podle dostupných údajů by toto místo známé jako „oblast Nemo“ mělo být 2700 kilometrů od pevniny. Tomuto místu se také přezdívá „vesmírný hřbitov,“ protože se zde například nachází i ruská vesmírná stanice Mir a další vesmírný odpad.

Původně byla životnost Mezinárodní vesmírné stanice stanovena na 15 let, ale poté bylo rozhodnuto, že se její životnost prodlouží až do roku 2031. Podle vyjádření NASA neměla být ISS konečným cílem. Hlavním úkolem ISS bylo zjistit možnosti dlouhodobého přežití lidí ve vesmíru a částečně i položit základny pro komerční využití.

NASA zcela pochopitelně nechce zůstat bez možnosti vyslat své astronauty do vesmíru na nějakou stanici. Již však nechce být majitelem stanice, ale raději prý zvolí možnost pronajmout si prostor od soukromých společností, které ji budou provozovat a udržovat. Pro NASA je to daleko pohodlnější řešení.

Navíc by tím NASA měla ušetřit 1,3 miliardy dolarů, které může použít na další projekty. Jediným problémem je souhlas ruské strany, která také část Mezinárodní vesmírné stanice vlastní a bez jejichž souhlasu nemůže NASA svévolně poslat ISS do oceánu. Rusko však s rozhodnutím NASA prozatím nesouhlasí.