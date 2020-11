Microsoft chce vyhodnocovat pozornost lidí při pracovních videohovorech

Zdroj

Společnost Microsoft si nechala patentovat nový systém týkající se schůzek, konferencí a pohovorů. Systém by analyzoval záznam z těchto schůzek, aby na základě mimiky a řeči těla vyhodnotil míru zaujetí jednotlivých stran, a to i v souvislosti s časem (např. zda se schůzka konala ráno či odpoledne) nebo i okolní teploty (např. zda schůzky ve vedru jsou méně produktivní než schůzky za mírnějších teplot).

Systém by měl analyzovat i zapojení účastníků, zda skutečně dávají pozor a neodvrací zrak mimo obrazovku, například k mobilnímu telefonu. Vyhodnotil by tak jejich aktivní zapojení do videokonference a z dat usoudil, zda byla schůzka přínosná či nikoliv. Při 1:1 schůzkách lze takové chování vypozorovat pouhým okem, potenciální využití se zvyšuje s rostoucím počtem účastníků, zejména při týmových schůzkách. Tato technologie by byla v případě úspěchu aplikovatelná i na fyzická setkání, kde by byly po místnosti rozmístěny senzory.

Jedná se však pouze o patentovou přihlášku, proto není jisté, zda se Microsoft někdy rozhodne tuto technologii reálně nasadit. Navíc podle odborníků by zde, v případě nasazení, bylo potřeba dořešit i ochranu soukromí.

Microsoft se ovšem nyní silně zaměřuje na využití systémů umělé inteligence pro zefektivnění režimů Home Office a běžných kanceláří, tedy aplikace podobného systému je velmi reálná. V případě nasazení to bude velice užitečný nástroj pro manažery pro vyhodnocování schůzek. Zjistili by tak, které schůzky byly zbytečné či by mohli na základě výsledků směrovat schůzky na časy, kdy je konkrétní protistrana pozornější.