Microsoft chystá odlehčený systém Windows Lite. Vyjde na mobilní zařízení

Již po několikáté se dostala na veřejnost informace, že Microsoft chystá odlehčenou verzi svého operačního systému Windows jako konkurenci pro Chrome OS od Googlu. Nový operační systém by měl nést název Windows Lite. Jeden z prvních pokusů vytvořit odlehčenější verzi byl už vloni v květnu - Windows 10 S, který si kladl za cíl přesunout určitou část dat na cloud, a odlehčit tak zátěž v počítači. Příliš úspěchu však nezaznamenal, a tak byl nakonec letos v únoru zrušen.

Po neúspěšném Windows 10 S následovaly ještě pokusy s Windows Core OS, který byl koncipován jako modulární systém. Uživatelé by si tak poskládali OS z jednotlivých modulů. Další edicí byla Lean, která byla zbavena části funkcionalit a tradičních programů. Microsoft se ani po tolik pokusech nevzdává, a stále se snaží vytvořit takový operační systém, který by nabízel uživatelům funkce a služby, na které jsou zvyklí, ale zároveň by byl odlehčené a uzpůsobené pro práci i na mobilních zařízeních.

Windows je jedním z nejpoužívanějších OS pro počítače, ale je jisté, že by společnost Microsoft ráda pronikla i na další trh, a začala tak konkurovat Chrome OS, Androidu nebo iOS. Důvodem je narůstající podíl těchto zařízení na trhu. Nová odlehčená verze by neměla vůbec podporovat programy pro prostředí Win32. Zůstává však možnost tyto programy spustit pomocí virtualizace na vzdáleném počítači. Podpory by se měly dočkat i Progresivní webové aplikace (PWA) nebo Univerzální platforma Windows (UWP).

Naproti tomu by nový OS měl být teoreticky spustitelný na všech typech procesorů a ihned dostupný pro práci. Nebude však dostupný pro obchodní společnosti nebo pro účely podnikání. Jedna z variant předpokládá, že nebude možné tento OS ani zakoupit. Jediným způsobem, podobně jako u Chrome OS, jak získat Windows Lite, bude zakoupit zařízení s předinstalovaným systémem od výrobce.

Při diskuzích vývojářů ohledně nového názvu OS padly i názory, že by se nový systém neměl jmenovat WIndows, protože s tímto názvem je spojená řada funkcionalit, služeb, nedostatků a očekávání, které může uživatele odradit nebo zklamat. O další budoucnosti Windows Lite by se mělo jednat příští rok na kongerenci vývojáří Build 2019. Po té budou možná dostupné i další detaily.