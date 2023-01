Microsoft do ChatGPT zainvestuje 223 miliard korun

Zdroj: Shutterstock

Společnost OpenAI je nezisková organizace, která byla založená Elonem Muskem a Samem Altmanem v roce 2015 za účelem vývoje umělé inteligence. Jedním z výsledků jejího vývoje je i překvapení konce loňského roku v podobě chatovacího robota ChatGPT. Tento chatovací robot není jen užitečným nástrojem, ale že se již našla skupinka lidí, kteří si pomocí této umělé inteligence nechávají vygenerovat zcela funkční malware.

Nicméně se jedná o velice silný nástroj, čehož si všiml i americký gigant Microsoft, který chce do společnosti OpenAI investovat deset miliard dolarů, což je v přepočtu 223,6 miliardy korun. V současné době se ale k této investici odmítají obě strany jakkoliv vyjadřovat. Podle serveru The Information je důvodem zapojení této technologie do Microsoft 365 a vyhledávače Bing.

Zdroj: Shutterstock

Na této velké investici by se podle všeho mělo podílet hned několik investičních společností. Podle deníku The Wall Street Journal je ve hře i prodej akcií. V současné době je nejnovější produkt OpenAI ChatGPT neziskový. To ale zcela logicky nebude trvat věčně a jakmile začne z tohoto produktu přicházet i nějaký kapitál, bude si společnost Microsoft s největší pravděpodobností nárokovat 75 % z těchto zisků až do doby, než získá svou investici zpět.

Následně by se měl Microsoft stát vlastníkem 49 % společnosti. Ostatní investoři by pak měli získat dalších 49 % s tím, že původní mateřské společnosti zůstanou pouze dvě procenta. Není to první investice Microsoftu do OpenAI, protože již před čtyřmi lety poslal Microsoft jednu miliardu dolarů.