Microsoft dodal americké armádě novou generaci brýlí HoloLens

Pěchota může vidět polohu svých spolubojovníků, dostat důležité zdravotní údaje a použít noční vidění, které je méně nápadné. Může také lépe koordinovat útoky a varovat, pokud jsou známky zranění nebo únavy. Brýle také umožňují simulovat různé scénáře pro trénink nebo plánování.

Brýle HoloLens by mohly být nasazeny do boje během několika let, pokud testy dopadnou úspěšně. Americká armáda by mohla podepsat smlouvu mezi červencem a zářím 2024 pro druhou studii v terénu a přešla by k operačnímu bojovému testu už v dubnu 2025.

Pro Microsoft je to další velmi výrazný úspěch, jelikož za normálních okolností čelí tlaku ze strany jiných výrobců headsetů pro augmentovanou realitu, jako jsou například Magic Leap, Facebook nebo Apple - ti nabízejí různé funkce a zážitky. Rovněž čelí výzvám ze strany etiky a ochrany soukromí, protože někteří lidé a organizace kritizují jeho spolupráci s armádou a možné zneužití technologie.

Dodání těchto brýlí armádě se však běžných uživatelů nijak týkat nebude. HoloLens jsou stále populární a žádané, zejména mezi profesionály a nadšenci ze zahraničí. Jsou taktéž považovány za symbol inovace a kvality. Podle odhadů se v roce 2022 světově prodalo asi 200 000 kusů. Microsoft každému vlastníkovi nabízí podporu a speciální servis prostřednictvím svých autorizovaných partnerů.

Je však očividné, že celá tato dodávka brýlí armádě je spíše strategické než technické rozhodnutí, které odráží ambice a schopnosti Microsoftu v oblasti augmentované reality. Microsoft se snaží udržet si svou pozici na trhu a zlepšit výkon a bezpečnost armády.