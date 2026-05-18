Microsoft narazil v Africe: AI centrum by podle vlády zhaslo půlku země
Microsoft chtěl v Keni vybudovat jedno z největších AI datových center na africkém kontinentu. Projekt za miliardu dolarů, oznámený v květnu 2024 během návštěvy keňského prezidenta Williama Ruta ve Washingtonu, měl vzniknout v oblasti Olkaria v Rift Valley a využívat energii z geotermálních elektráren. Ambiciózní plán ale narazil na problém, který dnes řeší technologický svět stále častěji: není dost elektřiny.
Keňský prezident William Ruto nyní veřejně přiznal, že země není schopná podobný projekt energeticky utáhnout. Podle jeho slov by provoz plánovaného zařízení vyžadoval drastická omezení spotřeby v celé zemi.
„Museli bychom vypnout polovinu země, aby datové centrum mohlo fungovat,“ řekl Ruto během vystoupení v Nairobi.
To není politická nadsázka. Navrhované datové centrum mělo mít výkon až 1 gigawatt. Pro srovnání, celá Keňa dnes vyrábí přibližně 3 000 až 3 200 megawattů elektřiny ze všech zdrojů dohromady. Špičková spotřeba země přitom v lednu 2025 dosáhla 2 444 megawattů. Jediné datové centrum by tedy mohlo spolykat zhruba třetinu celkové výroby elektřiny v zemi.
Geotermální energie nestačí
Projekt měl být napojený na geotermální komplex Olkaria, který patří mezi největší zdroje obnovitelné energie v Africe. Jenže ani ten nestačí. Celý komplex aktuálně vyrábí asi 950 megawattů a první fáze projektu měla sama o sobě spotřebovat 100 megawattů.
Právě tady začíná být vidět realita současného AI boomu. Moderní datová centra určená pro umělou inteligenci mají extrémní energetické nároky. Výkonné GPU clustery běží nepřetržitě, potřebují masivní chlazení a stabilní síť bez výpadků. A to je problém nejen v Africe.
Podobné komplikace už řeší i Spojené státy. Podle dostupných údajů byla téměř polovina plánovaných datových center v USA během roku 2026 zpožděna nebo úplně zrušena právě kvůli nedostatku energie a problémům s přenosovou soustavou.
Do problémů se dostal také projekt Stargate od OpenAI a Oracle. Ve Velké Británii byl podle informací z trhu zastaven plánovaný projekt za 31 miliard liber kvůli rostoucím nákladům na energii a regulatorním překážkám.
Keňská vláda zatím tvrdí, že projekt nebyl definitivně zrušen. John Tanui z keňského ministerstva informací uvedl pro Bloomberg, že jednání stále pokračují a obě strany hledají možné řešení. Microsoft ale údajně nechce výrazně snižovat požadovaný výkon ani měnit původní parametry projektu v Olkarii. Právě to je hlavní důvod současného patu.