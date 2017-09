Microsoft navýšil limit zařízení, ale má to háček

Pamatujete staré disneyovky? Videohra Cuphead vás vrátí do dětství

Pamatujete staré disneyovky? Videohra Cuphead vás vrátí do dětství Jáchym Flídr 06/12/2017 11:30:00 Staré disneyovky formovaly dětství většiny tehdejší mládeže a úctyhodně přežily až dodnes. Cuphead je jejich videoherní tribut, který se snaží navodit ty samé pocity – s rozdílem tím, že animák nesledujete, ale přímo hrajete. https://cdr.cz/sites/default/files/cuphead-origins-e3-17.png

Intel vs. Microsoft. Chystá se největší soudní proces posledních let? pavel-strobl 06/12/2017 08:30:00 Z oznámení, že Microsoft umožní běh x86 Windows aplikací na ARMových procesorech, v nás zažehla naděje větší konkurence Intelu a z toho vyplývající rychlejší inovace a nižší ceny. Nicméně, ne každému se to líbí… https://cdr.cz/sites/default/files/intel_logo_building.jpg