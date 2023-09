Microsoft plánuje rozšířit funkce OneDrive pomocí umělé inteligence

Umělá inteligence hraje stále větší roli v produktech a službách Microsoftu, což naznačuje jeho snahu o inovace a zlepšení produktivity uživatelů. Společnost Microsoft se chystá představit několik nových funkcí pro svou oblíbenou cloudovou službu OneDrive na události Surface koncem tohoto měsíce.

Uniklé video zveřejněné na sociální síti X ukázalo, že 3. října budou odhaleny novinky týkající se OneDrive. Ačkoli video je pouze 15 sekund dlouhé a neposkytuje přesnou specifikaci těchto nových funkcí, naznačuje se, že by mohly zahrnovat integraci umělé inteligence a velkých jazykových modelů.

Jedním z klíčových momentů videa je zobrazení textu na vyhledávacím panelu s nápisem "Pomozte mi uspořádat se". Tato zpráva by mohla naznačovat, že Microsoft plánuje využít umělou inteligenci k pomoci uživatelům organizovat své soubory a dokumenty na OneDrive. Společnost již má Microsoft 365 Copilot, který slouží jako podpora uživatelům při různých pracovních úkolech v rámci aplikací Microsoft 365. Integrace umělé inteligence do OneDrive by mohla být dalším krokem směrem k větší automatizaci a efektivitě v práci s daty.

Zdroj: Shutterstock

Zatím není jasné, jaké konkrétní funkce AI budou do OneDrive implementovány, ale některé možnosti zahrnují automatické vytváření složek na základě typu obsahu nebo data vytvoření souboru. Tyto funkce by mohly zjednodušit organizaci a správu souborů pro uživatele.

Je zajímavé, že Microsoft věnuje na své události pozornost právě OneDrive. Je však možné, že to bude součástí širšího oznámení souvisejícího s Microsoft 365 nebo strategií společnosti v oblasti umělé inteligence. Zdá se, že AI hraje stále větší roli v produktech a službách Microsoftu, což naznačuje nedávný debut několika AI-orientovaných nástrojů jako Bing Chat, Microsoft Designer, Bing Image Creator a Window Copilot.

Očekává se, že umělá inteligence bude hrát klíčovou roli i na události Surface. Nedávno se objevily zprávy o potenciálních funkcích umělé inteligence v aplikacích Windows 11, jako je optické rozpoznávání znaků (OCR) v aplikacích Fotoaparát a Snipping Tool nebo odstraňování objektů v aplikaci Fotky.

Není pochyb o tom, že Microsoft má v plánu nadále investovat do umělé inteligence a přinášet nové inovace, které zlepší produktivitu a efektivitu svých uživatelů. Zůstaňme tedy naladěni na událost Surface 3. října a uvidíme, jaké konkrétní funkce OneDrive s využitím umělé inteligence nám Microsoft představí.