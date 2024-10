Microsoft pozastavuje aktualizaci Windows 11 kvůli technickým problémům

Uživatelé, kteří se rozhodli pro upgrade na Windows 11 24H2, již nějakou dobu hlásí, že při spuštění nebo opuštění hry Asphalt 8 dochází k chybě, která způsobí, že aplikace zamrzne nebo přestane reagovat. V takovém případě je nutné hru kompletně restartovat, aby se znovu obnovila její funkčnost. Microsoft potvrdil, že jde o známý problém a že na nápravě intenzivně pracuje.

"Po instalaci Windows 11 ve verzi 24H2 můžete zaznamenat problémy s Asphalt 8 (Airborne). Hra může přestat reagovat s výjimkou během používání nebo při ukončení, což vyžaduje restartování hry, abyste obnovili její funkčnost," uvedl zástupce Microsoftu v oficiálním prohlášení.

Kompatibilita s Easy Anti-Cheat: Modré obrazovky a zamrzání systému

Dalším problémem je nekompatibilita mezi Windows 11 verze 24H2 a aplikací Easy Anti-Cheat. Tento nástroj, který je často využíván k ochraně před podvody ve hrách, může v některých případech způsobovat modré obrazovky smrti (BSOD), což vede k úplnému zamrznutí systému. Uživatelé mohou být konfrontováni chybovou zprávou "MEMORY_MANAGEMENT", která je obvyklým indikátorem kritického selhání operační paměti.

Podle dostupných informací se tato nekompatibilita objevuje zejména na zařízeních s procesory Intel Alder Lake a vyššími verzemi, a to zejména u těch, které obsahují platformu vPro. Problémy se častěji projevují u ovladačů Easy Anti-Cheat vydaných před dubnem 2024. Microsoft proto doporučuje aktualizaci příslušných her, pokud již obsahují kompatibilní verzi Easy Anti-Cheat, což by mělo ve většině případů problém vyřešit.

Zablokování aktualizace na postižených zařízeních

Aby se předešlo širšímu rozšíření těchto problémů, Microsoft zavedl preventivní opatření a zablokoval aktualizace na verzi 24H2 pro systémy, které by mohly být těmito problémy zasaženy. Byly přidány tzv. safeguard blokace s identifikačními čísly 52796746 a 52325539, které zabraňují automatické instalaci nové verze na dotčená zařízení. Tato opatření platí pro všechny systémy používající Windows 11 verze 22H2 a 23H2.

Microsoft rovněž upozorňuje uživatele, aby se sami nepokoušeli o ruční instalaci aktualizace pomocí nástrojů, jako je Media Creation Tool nebo Windows 11 Installation Assistant, dokud nebudou všechny problémy vyřešeny a blokace odstraněny. Při pokusu o instalaci na zařízení s nekompatibilními ovladači se pak zobrazí varovné hlášení, že daný systém není připraven na novou verzi operačního systému.

Kdy přijde oprava?

Microsoft ujišťuje, že na nápravě známých problémů pracuje a připravuje opravy, které budou součástí nadcházejících aktualizací. Je však smutné, že se jedná o již několikátý případ během krátké doby, kdy Microsoft musel řešit kritické problémy s Windows 11. Jen před několika dny společnost vydala opravu pro chybu, která způsobovala neustálé restartování, zamrzání systému a problémy s připojením USB a Bluetooth po instalaci zářijové kumulativní aktualizace KB5043145 na systémy Windows 11 verze 22H2 a 23H2.