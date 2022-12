Google Chrome bude konečně šetřit vaši operační paměť a baterii

Zdroj fotografie: Shutterstock

Jednoznačně nejrozšířenějším internetovým prohlížečem vůbec je Google Chrome. Ten je vybudovaný na jádru chromium stejně jako třeba Microsoft Edge. Mnoho uživatelů si ale v jeho případě stěžovalo na špatnou výkonnost systému v momentě, kdy mají otevřeno více karet.

Nejvíce vytížená bývala operační paměť a baterie. Naštěstí se konečně vývojáři Googlu rozhodli s tímto dlouholetým problémem něco udělat a podle všeho by to mělo celkově práci na Google Chrome zjednodušit. Podle vyjádření Googlu by v nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome mělo dojít ke snížení využití paměti RAM o zhruba 40 %.

Mimo to přidali vývojáři do nastavení prohlížeče ještě další režimy s tím, že první nese název „Memory Saver“ a měl by v případě potřeby ještě více uspořit využití paměti RAM. V praxi tak bude paměť RAM využívat pouze aktuálně otevřená karta a pro všechny ostatní karty bude paměť vymazána.

Druhý režim pak nese název „Energy Saver“ a jeho hlavním cílem je snížit využívání baterie, pokud klesne její stav pod 20 %. Chrome tak v tomto případě omezí vizuální efekty či zbytečné aktivity prováděné na pozadí. Z pohledu uživatelů jsou tyto novinky jistě vítány, ale škoda, že přišly tak pozdě.