Microsoft prý prohlíží vaše zip soubory na OneDrive, včetně těch zaheslovaných

Někteří uživatelé si chrání své soubory tím, že je komprimují do souborů typu zip, které navíc chrání heslem. Pokud tyto soubory nahrají do cloudového úložiště od společnosti Microsoft, nechá společnost soubory tohoto uživatele podrobně analyzovat kvůli potencionální hrozbě malwaru.

Důvod je velice prostý, protože komprimování malwaru do souboru typu zip je poměrně častým způsobem, jak se snaží hackeři obejít ochrany cloudových služeb a zasílají zip soubor emailem, popřípadě uvedou odkaz na jeho stažení. Někteří hackeři se s postupem času zdokonalili a začali své zip soubory chránit heslem.

Zdroj: Shutterstock

Pro některé uživatele je dobře znám fakt, že Microsoft ve svých cloudových službách preventivně prohlíží všechny zip soubory, a to i chráněné heslem. Ovšem pro některé to je poměrně velké překvapení. Vše se může zdát logické a ideální, ale to si rozhodně nemyslí Andrew Brandt, který pracuje jako bezpečnostní analytik, který přes službu SharePoint zasílal kolegům v zaheslovaných souborech zip kousky malwaru. Nedávno se mu právě vrátil jeden ze zaslaných souborů s tím, že je infikovaný.

Andrew pak uvedl, že naprosto chápe opatření Microsoftu, která jsou obecně prospěšná, ale konkrétně pro něj jsou spíše na obtíž, protože nástroje pro výzkumníky malwaru, pomocí kterých mohou zasílat různé vzorky kódu, se dramaticky zmenšuje. Brandt ještě dodal osobní zkušenost, že poté, co byl nějaký soubor zip detekován jako škodlivý malware, byl smazán nejen z cloudového účtu OneDrive, ale také z jeho počítače, což pro něj jako pro výzkumníka malware kódu má fatální následky.