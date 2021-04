Microsoft s Met Office pracují na nejpokročilejší technologii meteorologie

Zdroj

Vláda Spojeného království v únoru loňského roku vyčlenila na financování tohoto nejmodernějšího superpočítače 1,2 miliardy liber (asi 35,6 miliard Kč). Do provozu by měl být uveden do léta roku 2022 a bude mezi 25 nejlepšími superpočítači na světě a zároveň dvakrát tak výkonný než kterýkoliv jiný ve Velké Británii.