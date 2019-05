Microsoft si nechal patentovat nový herní ovladač pro nevidomé

Hraní her je příjemné trávení volného času, které však nebylo dopřáno všem. Mnozí jsou lidé z této zábavy vyloučeni kvůli svému zdravotnímu či pohybovému omezení. Nově patentovaný produkt společností Microsoft by však mohl být nadějí i pro tyto doposud odloučené skupiny.

Není to však poprvé, kdy Microsoft projevil zájem o rozšíření své hráčské klientely o zdravotně postižené. Již před časem uveřejnila společnost svůj Adaptive Controller pro Xbox, který slouží lidem s pohybovým omezením. V případě nově patentovaného produktu se pro změnu zaměřil na zrakově postižené, jelikož se jedná o ovladač se schopností promítat braillovo písmo na zadní straně.

Vzhledově se nebude příliš lišit od klasického ovladače Xbox One, protože disponuje šesti pádlovými tlačítky, doplněným však o prostřední panel. Ten plní tu nejdůležitější funkci, jelikož převádí veškerý text a zvuk ze hry do Braillova slepeckého písma. Další funkcí by měla být schopnost převést mluvený příkaz do Braillova písma, takže by nevidomí uživatelé mohli dokonce i chatovat.

Tato vylepšení klasického gamepadu by měla umožnit lidem, kteří mají problémy se zrakem či jsou úplně slepí, zapařit si konečně nějakou hru. Otázkou je, zda půjdou těmto lidem naproti i vývojářská studia a vyvinou pro tuto možnost nějakou exkluzivní záležitost nebo alespoň naleznou způsob, jak přiblížit některé dosavadní hry této skupině. Stále se však jedná o pouhý patent, který nemusí nikdy poznat světlo světa.