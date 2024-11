Microsoft zavádí placené rozšíření bezpečnostních aktualizací pro Windows 10

14. října 2025 je stanovený termín, kdy oficiálně končí podpora Windows 10, systému, který se stal dominantním operačním systémem v posledních letech. Miliony uživatelů po celém světě se budou muset rozhodnout, zda přejít na novější verzi Windows 11, nebo si zakoupit jednoleté ESU. Na rozdíl od firem, které mají možnost si tuto podporu prodloužit i na další roky, spotřebitelům je nabízena pouze možnost jediného prodlouženého roku.

Firmy pak budou muset za první rok rozšířené podpory zaplatit 61 dolarů, za druhý rok 122 dolarů a za třetí rok už vysokých 244 dolarů. Tento rozdíl v možnostech ukazuje, že se Microsoft jasně snaží odpudit běžné uživatele od Windows 10 a že dlouhodobou podporu si mohou zajistit pouze některé organizace. Uživatelé domácích počítačů, kteří budou chtít po roce 2025 nadále používat Windows 10 a zároveň udržet své zařízení chráněné, budou tak muset zvažovat, zda se jim investice do ESU vyplatí - to bude v každém individuálním případě sporné nebo zcela jasné.

Ovšem není co slavit. Ačkoliv to Microsoft řeší tímto způsobem a vyzývá uživatele k přechodu na next generation stupňováním cen, statistiky ukazují, že Windows 11 za Windows 10 stále výrazně zaostává, a to i několik let po jeho uvedení na trh. Například mezi uživateli herní platformy Steam se Windows 11 krátce staly nejpopulárnějším systémem, ale brzy se znovu ocitly za předchůdcem - to jen potvrzuje jeho oblibu a robustnost (ve své kategorii).

Microsoft dokonce v tomto roce podnikl nečekaný krok, který nastal v kontextu plánovaného ukončení – prostě se vrátil k testování a vylepšování Windows 10, a to prostřednictvím svého beta programu. V červnu tohoto roku již začal testovat některé nové funkce a vylepšení, což vedlo k určitým spekulacím, že systém by mohl pokračovat o něco déle, než bylo původně plánováno.