Mobilní verze Toru bude bez nutnosti instalace dalších aplikací

Mnoha lidem záleží na jejich soukromý a ochraně citlivých údajů, ačkoliv by rádi zkoumali internet bez datových sběračů. V tom případě je lepší zvolit prohlížeč s integrovanou VPN. Pro desktopy se jich najde poměrně dost, s mobilními verzemi už je to o poznání horší. Může se to přitom zdát až nelogické, vezmeme-li v potaz, jak často jej využíváme a že většina se připojuje na neznámé veřejné sítě.

Nyní však TOR, jeden z nejznámějších prohlížečů s možností VPN konektivity, plánuje vydat novou mobilní verzi prohlížeče, která bude běžně dostupná z Google Play a která bude zároveň zcela osvobozena od závislosti na dalších aplikacích.

Tor patří k nejpoužívanějším a nejoblíbenějším prohlížečům, které dokáží šifrovaně prohlížet internet. Až do současnosti bylo nutné pro plné využití Toru mít v mobilu nainstalovanou i proxy aplikaci starající se o zprostředkování přípojení, Orbot, bez které by byl nepoužitelný.

V současné verzi umístěné na Google Play píší autoři: „Poznámka: pro tuto verzi potřebujete mít nainstalovaný Orbot, proxy aplikaci, která propojí prohlížeč Tor s Tor sítí. V nadcházející verzi pro Android je naším cílem, aby se Tor mohl připojit k síti i bez Orbota.“ V současné chvíli se tedy bez Orbota neobejdete, což by se mělo v brzkém čase změnit.

Nyní je Tor dostupný pouze ve verzi Alfa, která označuje prvotní základní podobu ve vývoji aplikace. Konečná verze prohlížeče Tor by měla spatřit světlo světa v průběhu roku 2019.