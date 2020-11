Mozek může s počítačem komunikovat i přes elektrody v žílách

Zdroj

O propojení mozku s počítačem se již dlouhou dobu snaží Elon Musk se svým čipem od Neuralinku, pomocí kterého by měl být mozek schopen efektivně komunikovat s technologiemi. Tento čip jak pak pomocí ultrajemných kabelů připojen přímo na konkrétní nervová vlákna i nervové uzly.

Nyní zjistil tým vědců z Austrálie a USA, že je zde i jiné řešení, jak propojit mozek s počítačem. Spočívá v zavedení elektrod přes tzv. stent (pružná roztažitelná trubička, která se používá především v kardiologii) umístěný do cévy vedoucí do mozku. V praxi doktoři zavedli svou lidem stent až do krku a následně protáhly elektrody až do primární motorické mozkové kůry.

Zdroj

Tyto elektrody pak snímaly činnost mozku a pomocí infračerveného vysílače umístěného v hrudním koši odesílaly výsledky v reálném čase do počítače. Oba pacienti měli diagnostikovanou paralýzu kvůli amyotrofické laterální skleróze. Díky nově zavedeným elektrodám mohli alespoň nějakým způsobem komunikovat se světem. Po několika týdnech byli schopni například očima přemístit kurzor myši a pouhou myšlenkou kliknout na ikonu. Nyní tak můžou, ač paralyzovaní, bez problémů objednávat na e-shopu, posílat maily a provádět spoustu dalších činností.

Než nastane tato fáze, musí proběhnout ještě fáze strojového učení, kdy se elektrody učí snímat signály jdoucí z mozku a počítač se musí naučit analyzovat, co znamenají. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv doposud tuto metodu neschválil, ale podle vědců je to jen otázka času. Jejich metoda nemá takové ambice jako v případě Elona Muska. Jediné, co umí, je kliknout myší nebo nekliknout myší. I to může mnoha lidem změnit život. Nyní však musí proběhnout klinická studie, aby se vyloučily případné vedlejší efekty v podobě mrtvice.