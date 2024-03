MSI Claw dorazil na Steam Deck: Nový handheld s procesory Intel Core Ultra

MSI Claw se nedávno představil na trhu s herními konzolemi, a to konkrétně na platformě Steam Deck. Základní model MSI Core Ultra-powered handheld je nyní k dostání na webových stránkách společnosti MSI za 17 500 Kč. Vedle základní verze jsou k dispozici také dva další modely s vyššími specifikacemi, jejichž uvedení je naplánováno na 12. března. Ceny těchto modelů jsou: za 18 750 Kč můžete získat verzi Core Ultra 7 s 512 GB SSD a za 20 250 Kč verzi Core Ultra 7 s 1TB SSD.

Všechny tři modely MSI Claw jsou také dostupné k předobjednání na platformě Newegg, s plánovaným uvolněním od 15. března. Předobjednávky na této platformě přicházejí s několika bonusy, včetně Skull and Bones ve standardní edici a měsíčního předplatného Xbox Game Pass zdarma. MSI Claw lze také zakoupit na Best Buy za cenu od 17 999 Kč, s očekávaným odesláním do 4. dubna.

Společnost MSI poprvé představila model Claw na veletrhu CES 2024 v lednu tohoto roku. Tento handheld herní stroj se řadí mezi první zařízení s procesory Intel Core Ultra a nabízí možnost provozu operačního systému Windows. Kromě toho je vybaven sedmipalcovým LCD displejem s proměnnou obnovovací frekvencí (VRR) 1080p a 48–120 Hz.

MSI Claw je dále vybaven grafickým čipem Intel Arc s osmi jádry Xe, 53Wh baterií s výdrží až dvě hodiny, a spouštěči a joysticky s Hallovým efektem, které minimalizují riziko driftu analogových páček. Mezi další užitečné funkce patří tlačítko napájení s integrovaným snímačem otisků prstů, slot pro microSD kartu a port Thunderbolt 4.