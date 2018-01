Můžou v případě války ohrozit Severokorejci svou PVO americká letadla?

Podle britské vojenské rozvědky by neměl Západ podcenit hrozbu nových ruských tanků T-14. Tyto tanky totiž budou mít dostřel až 12 km a díky externímu zaměření nebudou muset cíl ani vidět. Samotné...

Podle britské vojenské rozvědky by neměl Západ podcenit hrozbu nových ruských tanků T-14. Tyto tanky totiž budou mít dostřel až 12 km a díky externímu zaměření nebudou muset cíl ani vidět. Samotné probíjení jejich pancíře bude zřejmě představovat oříšek.

Nový ruský supertank T-14. Dokáží tanky NATO probít jeho pancíř? Ereb 07/14/2017 08:30:00 Podle britské vojenské rozvědky by neměl Západ podcenit hrozbu nových ruských tanků T-14. Tyto tanky totiž budou mít dostřel až 12 km a díky externímu zaměření nebudou muset cíl ani vidět. Samotné probíjení jejich pancíře bude zřejmě představovat oříšek. https://cdr.cz/sites/default/files/tank-prehlidka.jpg

Armáda USA plánuje vyvinout supertank. Vybaví ho railgunem a laserovým dělem Ereb 08/11/2017 11:00:00 Hlavní bojový tank v 21. století pravděpodobně nezmizí do historických knih, tak jako se to stalo jezdectvu v první polovině 20.století. Tanky budou mít zatím na bojišti stále své místo, a US Army je chce mít nejlepší na světě. https://cdr.cz/sites/default/files/tankova_jednotka.jpg