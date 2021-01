Na bezplatný přechod k Windows 10 ještě není pozdě. Jak na to?

Když před lety společnost Microsoft ohlásila, že umožní zdarma přechod na svůj nejnovější systém Windows 10, spustila tím lavinový efekt. Na konci životní cyklu Windows 7 opět využila řada lidí k přechodu na novější systém. Původní nabídka získat nová Windows platila přitom jeden rok (oficiálně pouze do 29. července 2016), ačkoliv Microsoft by byl proti sobě, kdyby tuto možnost natvrdo vypnul, jelikož sám avizoval, že chce mít přes miliardu zařízení poháněných svým nejnovějším systémem. To se mu sice v daném období nepovedlo, ale v tuto chvíli již onu miliardovou hranici překročil.

Ona jednoroční nabídka byla samozřejmě marketingový tahem, kterým Microsoft chtěl strhnout masu. Po vypršení jednoho roku pak na otázku, proč stále je upgrade možný odpověděl, že se jedná o nabídku pro uživatele využívající funkcí "usnadnění". Tehdy k tomu vydal vyjádření: „Pokud používáte usnadňující technologie, můžete získat upgrade na Windows 10 zdarma, neboť Microsoft pokračuje ve svých snahách vylepšít Windows 10 pro lidi, kteří takové technologie používají."

Microsoft také uvedl, že tato nabídka není určena pro uživatele, kteří nepoužívají usnadňující technologie a pouze nestihli využít původní nabídky pro všechny. Popis byl šikovně nejasný, že vlastně stačilo, aby člověk používal například aplikaci Lupa a mohl bezplatně přejít. Microsoft toto nijak neověřoval, vlastně by to bylo zbytečné a jen by tím zbytečně odrazoval od přechodu.

Bezplatný přechod je stále možný a Microsoft to mlčky toleruje a ponechává. Nemůže však naplno ohlásit, že ta možnost stále funguje, jelikož by to bylo jasně nefér vůči platícím zákazníkům.

Chcete-li upgradovat zdarma, použijte nástroj Windows Media Creation Tool. K přechodu tak stále mohou uživatelé využít při instalaci Desítek klíč Windows 7 - v případě nové čisté instalace. Bez klíče pak funguje instalace - upgrade, kdy instalátor vytvoří digitální otisk a přiřadí ho pak na aktivační servery Microsoftu, které pak po instalaci Windows 10 aktivují. Stáhnout Media Creation Tool můžete zde