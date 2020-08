Na evropský trh míří nový čínský elektromobil od špičkových designérů

Zdroj: iDnes

Na evropský trh míří hlavní chlouba čínského koncernu BYD (zkratka Build Your Dreams), který je specialistou na výrobu elektrických motorů pro automobily, vlaky i obecně logistickou techniku a je v podstatě jedním z největších celosvětových producentů elektrických dopravních prostředků.

Novou vlajkovou lodí BYD je sedan Han EV, který již na první pohled je dílem několika designerských špiček, mimo jiné Wolfgangem Eggerem (bývalý šéfdesignér Audi), Juan Manuel Lopez (vedoucí exteriérových designéru Ferrari či Lamborghini) a Michele Domenico Jauch-Paganetti (strávil mnoho let u Volkswagenu, ve Škoda Auto i u Daimlera).

Zdroj

Mimo exkluzivní design by měly tyto vozy být vybaveny i novým typem baterie, jak popisuje Penny Peng, mluvčí společnosti BYD pro Evropu: „Model Han EV je prvním sériově vyráběným modelem automobilky vybaveným novými bateriemi typu Blade Battery, které představují průlomovou technologii. Baterie Blade Battery využívá jednotlivé buňky spojené do řady, které jsou následně, jako celek, uloženy do obalu baterie, čímž se ušetří až o 50 % více prostoru oproti běžně používaným bateriím.“

Díky těmto bateriím má nový Han EV dojezd až 605 km. Z dalších technologických specifikací lze zmínit integrovaný brzdový systém IPB Integrated Brake System firmy Bosh s technologií 4WD, zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,9 sekundy díky technologii MOSFET s karbidy křemíku či systém pro podporu částečně autonomního řízení.

Podle tvůrců je předek automobilu podobný pohledu draka, tzv. Dragon Face. Koncern BYD se rozhodl dobít evropský trh z Norska, které je problematice elektromobilů otevřeno. Uvidíme, zda v budoucnu tento elektromobil nějak ohrozí třeba konkurenční Teslu.