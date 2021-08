Na Messengeru si budete moci zapnout end-to-end šifrování i pro videohovory

Facebook Messenger získal end-to-end šifrování pro textové zprávy již v roce 2016, kdy do své aplikace přidal možnost „tajné konverzace“. Nyní tento režim také bude podporovat volání a sama společnost oznámila, že tuto funkci přidává důsledkem stále většího zájmu o hlasové hovory a videohovory. Každý den totiž prý na Messengeru proběhne více než 150 milionů videohovorů. Facebookův WhatsApp navíc end-to-end šifrování telefonních hovorů již podporuje, stejně jako mnoho dalších aplikací pro volání (Zoom, Signal, Apple Face Time), tudíž se jedná o logický krok dopředu.

Společnost dále uvedla, že má v plánu šifrovat také skupinové chaty a hovory na Messengeru. Dříve mohly tajné konverzace probíhat pouze v chatu jeden na jednoho, ale Facebook oznámil, že se to v „nadcházejících týdnech“ změní. S touto změnou by měla přijít i možnost volby, kdo se může zobrazovat na vašem seznamu konverzací, a kdo bude putovat do složky žádostí či vám nebude moci poslat zprávu vůbec.

Další aktualizací tajných konverzací je širší volba času její platnosti, která se nyní pohybuje od pěti sekund až po jeden den. Původně nabízela mizení zpráv po jedné minutě, 15 minutách, jedné hodině, čtyřech hodinách a po 24 hodinách.