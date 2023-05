Nejlepší aplikace pro práci na dálku: 10 nástrojů pro efektivní home office

Před pandemií koronaviru se české firmy či firmy působící na českém trhu ve většině případů dívaly na práci z domova dosti skepticky. Žily totiž v domění, že každý zaměstnanec musí sedět společně s ostatními ve velké kanceláři a doma by se věnoval všemu, jen ne práci. Naštěstí během pandemie společnosti pochopily nejrůznější benefity práce z domova, zaměstnanci pak časovou i finanční úsporu spojenou s dopravou.

Zaměstnanci ušetří mnoho času, který by strávili cestou do práce a z práce a zároveň pracují rychleji a efektivněji, protože jsou v příjemném domácím prostředí. Po pandemii se tak mnoho společností rozhodlo, že práci z domova budou nabízet i nadále. Některé nabízí plnou práci z domova nebo nějaký hybridní způsob, kdy pracujete dva dny z domova a tři dny v kanceláři.

Hlavním argument zaměstnavatelů, kteří nechtěli poskytovat práci z domova, je, že si zaměstnanci nemohou mezi sebou sdělovat poznatky k práci z očí do očí. V dnešní technologicky vyspělé době to ale samozřejmě problém není a jedná se spíše o výmluvu. Existuje celá řada aplikací, která vám umožní a zjednodušší práci na dálku. Připravili jsme pro vás přehled těch nejlepších aplikací, se kterými zvládnete home-office bez jakýchkoliv problémů.

Zdroj: Shutterstock

Videokonference a hovory

Jsou to právě aplikace pro hromadné videokonference, které zaznamenaly v posledních letech největší rozmach. Každý totiž řešil, jak může dělat obchodní schůzky či firemní porady na dálku. Později je ale začaly využívat i školy pro jejich nově zavedenou distanční výuku. Po pandemii nám tady zůstala celá řada aplikací, díky kterým si můžete bez problémů pohovořit z očí do očí s jakýmkoliv kolegou.

Zoom

Zoom je v současnosti asi nejpopulárnější aplikací zprostředkovávající videokonference, protože každý den ji využívá v průměru 300 milionů lidí. Pro porovnání můžeme uvést, že před pandemií koronaviru byl Zoom využíván každý den pouze 10 miliony uživatelů. Co stojí za úspěchem této aplikace?

Uživatelé jako největší výhodu uvádějí rychlost aplikace i její plynulost. Jako bonus lze hodnotit celkem intuitivní uživatelské prostředí a možnost založit si hovor se stovkou uživatelů i v bezplatné verzi. Doba videohovoru v bezplatné verzi je však omezena na 40 minut. V případě, že chcete vést delší schůzku či schůzku s větším množstvím lidí, můžete si zaplatit měsíční předplatné ve výši 14,99 dolarů.

Google Meet

Další z řady nejpoužívanějších aplikací a alternativou k Zoomu je aplikace Google Meet od společnosti Google. Tato aplikace je součástí většího balíčku Google Workspace, kde se cena měsíčního předplatného pohybuje na 6 dolarech. I zde je ale možnost využít bezplatnou verzi pro hovory s maximálně 100 účastníky.

Pokud si zaplatíte placenou verzi, získáte možnost vytvořit videohovor pro 250 uživatelů s maximální délkou hovoru 24 hodin. V paušálním balíčku máte také možnost nahrávat si celý videohovor, který se vám automaticky uloží na váš Google Disk.



Microsoft Teams

Poslední z třetice nejpoužívanějších aplikací pro videohovory je Micrososft Teams od společnosti Microsoft. Jeho balíčky pak vycházejí asi nejvýhodněji, protože v bezplatné verzi nabízí videohovory až pro 300 uživatelů současně po dobu maximálně 60 minut. U placeného balíčku pak máte dobu hovoru neomezenou. Subjektivně musíme ale uznat, že ovládání je v tomto případě o trochu složitější, než je tomu u předchozích aplikací.

Organizér práce

Pro každého manažera či vedoucího pracovníka, který má řídit svůj pracovní tým na dálku, je pak nezbytný nějaký organizér práce, kam by mohl zadat jednotlivé úkoly pro jednotlivé pracovníky a kde by zároveň každý přehledně viděl, co má dělat on, i co dělají ostatní.

Trello

Velice populární a jednoduchá aplikace na organizace práce je Trello. Zde si můžete vytvořit virtuální nástěnku, kam si jednoduše přidáte své kolegy. Poté se zde vyvěsí jednotlivé úkoly, které v rámci svého projektu potřebujete splnit. Každý úkol pak můžete ještě zatřídit do jednotlivých kategorií, psát k nim komentáře, nahrávat k ním sobory a mnoho dalších funkcí. Celé prostředí je pak uživatelský poměrně přívětivé a na ovládání Trella nepotřebujete žádné speciální školení.

Asana

Jako alternativu k Trellu můžeme zmínit Asanu, která nabízí velmi podobné možnosti, jako například vytváření úkolů, komentování, přidávání termínů, atp. Je pravdou, že podobných aplikací existuje dneska již opravdu velké množství a pro jakoukoliv práci jsou takové aplikace prakticky nezbytné. Pro efektivní plnění úkolů je totiž musíte mít někde přehledně vypsané s veškerými detaily a případnými termíny.

Trénování nových schopností

TalentLMS

Během práce jako vedoucí pracovník narazíte časem na problém, kdy potřebujete zaměstnance proškolit v novém prostředí či je naučit nějakou novou dovednost. Není pak nic jednoduššího než vytvořit vlastní kurz na TalentLMS. Zde si vytvoříte tématický kurz o několika lekcích, kam můžete přidávat i videa, prezentace, soubory či obrázky a tento kurz nasdílet se svými spolupracovníky.

Kalendář

Google kalendář

Téměř nezbytnou součástí práce z domova je rozhodně dobře vypracovaný kalendář, který sdílíte se svými kolegy. Ti pak vědí, kdy máte schůzku, volno či jinou naplánovanou událost. Kalendář v určité podobě v sobě obsahuje mnoho aplikací, ale pravděpodobně jeden z nejpropracovanějších je Google kalendář. Zde si můžete vytvořit pracovní skupinu, kam přidáváte důležité termíny. Všem kolegům, kteří jsou ve stejné skupině, se pak rozešle e-mail s upozorněním. Mimo to nabízí Google kalendář samozřejmě i celou řadu dalších funkcí.

Výběrové řízení

Charlie HR

Organizačně náročnou činností může být i nábor nových zaměstnanců. Naštěstí i pro tento případ existuje aplikace, která vám usnadní život, a je jí Charlie HR. V ní můžete svým zaměstnancům zadávat nejrůznější úkoly, které musí splnit každý žadatel o práci. Zároveň tuto aplikaci můžete využít i později pro vytváření pracovních úkolů, které vám mohou spolupracovníci komentovat a poskytovat zpětnou vazbu. Aplikace dále obsahuje i množství užitečných funkcí pro zlepšení efektivity a produktivity práce.

Kreativita

Canva

Pokud váš obor vyžaduje přípravu různých grafických návrhů či rozhraní, určitě využijete aplikaci Canva, kterou pravidelně využívá více než 60 milionů uživatelů nejen z řad designérů. V této aplikaci si můžete hravě vytvořit vlastní návrh pozvánek nebo upravit svůj příspěvek na sociální sítě. Velkou výhodou je možnost sdílení mezi kolegy, kteří se k návrhu vašeho designu mohou vyjádřit, poskytnout zpětnou vazbu i ho případně upravit.

Podcasty

Cleanfeed

Poslední z naší nabídky je aplikace pro podcasty, které mohou být předmětem vašeho podnikání nebo je můžete používat pro marketingové účely. Pokud totiž chcete udělat rozhovor s někým, kdo žije na druhém konci republiky, můžete narazit hned na několik problémů a komplikací. Cleanfeed umožní vytvoření místnosti pro komunikaci, kam si pozvete svého hosta. Po přihlášení do Cleanfeed se automaticky začne rozhovor nahrávat. Pro rozhovor navíc nemusíte mít ani nahrávací studie, ale postačí obyčejná sluchátka vybavená mirkofonem.

Závěr

Je jasné, že pro efektivní práci z domova potřebujete mít dostatečné zázemí a vybavení. Pokud ale máte výše uvedené aplikace, můžete komunikovat se svými kolegy i obchodními partnery v reálném čase stejně jako byste byli v kanceláři a možná ještě rychleji. Naplánujete si schůzku, absolvujete videokonferenci, rozvrhnete úkoly, připravíte vzdělávací kurz s novou obchodní strategií a na závěr vytvoříte návrh příspěvku na sociální sítě.

Výše uvedené aplikace nejsou samozřejmě jediné ve svém oboru, ale jsou nejpopulárnější a uživatelé jsou s nimi spokojeni. Pokud ve vaší firmě používáte jiné aplikace, podělte se s námi o ně v diskusi. Právě vyšší efektivita práce může pomoci přesvědčit i vašeho nadřízeného, že home office je výhodný i pro vás.