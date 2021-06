To nejlepší z E3 2021: Ubisoft ukázal herní adaptaci Avatara a své typické série

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Titul dříve známý pod přezdívkou Quarantine na E3 odhalil kromě CGI traileru i sedmiminutové video z hraní. Půjde o taktickou kooperativní střílečku, která – jak už název napoví – je standalone spin-offem Rainbow Six Siege.

Stejně jako v originální sérii je zde kladen důraz na spolupráci v týmu, tentokrát se ale v týmu až tří hráčů vydáme vstříc mimozemské hrozbě. Na výběr budeme mít z osmnácti operativců, z nichž některé už známe i z původního dílu Siege. Rainbow Six Extraction navíc vyjde už letos 16. září, a to opět na obě generace konzolí, PC, a také cloudové služby Stadia a Luna.

Far Cry 6

Nadcházející díl série Far Cry má vyjít už 7. října, a proto není divu, že se Ubisoft každou chvíli vytasí s novým trailerem. Teď se rozhodli vydat dokonce rovnou tři, hlavní gameplayové video přišlo však až v průběhu Xbox konference.

V rámci odhaleného Season Passu pro tento díl také poprvé dostaneme možnost nahlédnout do zvrácených myslí tří ikonických antagonistů Far Cry – Vaase Montenegra, Pagana Mina a Josepha Seeda – a prozkoumáme i střípky z jejich temných minulostí.

Rocksmith+

Slavný hudební výukový trenažér se vrací na scénu s novými možnostmi. Přibyde i mobilní aplikace Rocksmith+ Connect s možností spárování s počítačem. K hraní bude kromě vlastnictví akustické, elektrické nebo baskytary potřeba i platit si předplatné, jehož cena se pohybuje na 15 dolarech za měsíc, nebo 100 dolarech ročně.

Součástí hry bude i Rocksmith Workshop, který umožňuje přidání vlastních aranžmá, k již obsaženým licencovaným skladbám (možnost přidávat své úplně originální skladby zde však není obsažena). Zájemci se již nyní mohou registrovat do nadcházejícího beta testování, které probíhá od 12.6. do 22.7., a to pouze na počítačích – samozřejmostí je jen vlastnictví akustické, elektrické nebo baskytary, bez nichž si hraní jen těžko vyzkoušíte.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Nintendo sice čeká ještě jejich vlastní konference, ale první nová exkluzivita pro Switch se ukázala už v průběhu prezentace Ubisoftu, který pro ně tuto crossoverovou franšízu vyvíjí. Sparks of Hope je pokračování čtyři roky staré strategické tahovky Kingdom Battle.

Tentokrát se v roli až devíti významných charakterů z obou univerz vydáme do vesmíru bojovat proti nebezpečné bytosti Cursa. Jednou z nově představených postav je i rabbidí verze magické Rosaliny, ale vracet se budou i Mario, Luigi, Peach a jejich protějšky z Rabbid vesmíru. Na rozdíl od předchozího dílu můžeme očekávat menší linearitu úrovní, a také jiný systém pohybu. Hra má vyjít někdy v průběhu příštího roku.

Avatar: Frontiers of Pandora

Zatímco už od roku 2009 čekáme na slíbené pokračování oscarového filmu Avatar, vytasil se Ubisoft alespoň s jeho herní adaptací. Ve spolupráci s Disney a Lighstorm Entertainment (produkční společnost Jamese Camerona) vyvíjí ubisoftí studio Massive Entertainment (tvůrci série The Division) ohromnou novou akční adventuru z pohledu první osoby odehrávající se na nádherné planetě Pandora.

Hra poběží na nejnovější iteraci jejich vlastního engine Snowdrop a vzhledem k celkové náročnosti na výpočetní sílu si ji zahrajeme pouze na PC (a cloudové Stadii a Luně) a nejnovější generaci konzolí – a to již někdy v průběhu příštího roku.

Riders Republic

Nový masivní multiplayerový titul od Ubisoftu s názvem Riders Republic nabídne i více než 50 hráčům naráz soupeření v mnoha různých režimech s využitím kola, snowboardu, lyží i wingsuitu.

Již od vydání bude hra podporovat cross-platformové hraní, a to včetně přesunu pokroku mezi různými zařízeními. Riders Republic vyjde letošního 2. září, a už nyní je možné se registrovat do nadcházejících beta testů.

Watch Dogs: Legion – Bloodline DLC

Přestože nový díl série Watch Dogs stavěl na možnosti být naprosto kýmkoliv si vyberete, nadcházející příběhová expanze s názvem Bloodline nás přenese zpět do role Aidena Pearce z prvního a Wrenche z druhého dílu hry.

Děj přídavku Bloodline se odehrává ještě před událostmi hlavního příběhu Watch Dogs: Legion, a přidává i několik nepovinných vedlejších misí pro každého z nových charakterů. Toto DLC dostanou v den vydání (6. června) k dispozici hráči, jež vlastní Season Pass k Legionu, ostatní si ho budou moci koupit samostatně za 15 dolarů.