Největší sbírka hub na světě odhaluje tajemství ukládání uhlíku

Lee Davies, kurátor houbařské sbírky v Kew, popisuje fungárium jako „knihovnu hub“, která slouží k dokumentaci biologické rozmanitosti hub po celém světě. Archiváři zde pečlivě digitalizují tuto obrovskou sbírku, která zahrnuje přibližně polovinu všech vědecky známých druhů hub.

Houby dlouho stály na okraji zájmu, ale to se mění. Davies, původně zaměřený na tropické rostliny, našel ve fungáriu nový smysl a vášeň. Podobné probuzení zájmu o houby odráží i kniha mykologa Merlina Sheldrakea „Entangled Life“ a populární kultura, například seriál HBO „The Last of Us“, kde houby způsobují apokalypsu.

S rostoucím zájmem o houby vědci začínají chápat jejich klíčovou roli v ekosystémech. Mykoložka Laura Martinez-Suz zkoumá, jak houby pomáhají ukládat uhlík v půdě. Půda celosvětově obsahuje asi 1,5 bilionu tun organického uhlíku, což je dvakrát více než v atmosféře. Dříve se věřilo, že tento uhlík pochází hlavně z rozkládající se rostlinné hmoty, ale nyní víme, že kořeny rostlin a houby hrají zásadní roli.

Zdroj: Shutterstock

Martinez-Suz se zaměřuje na mykorhizní houby, které tvoří symbiotické vztahy s rostlinami. Tyto houby pomáhají rostlinám získávat živiny a vodu výměnou za uhlík. Asi 90 % rostlinných druhů má tyto symbiotické vztahy s houbami, což má velké důsledky pro snahy o výsadbu nových lesů. Studie ukazují, že mykorhizní sítě mohou být klíčové pro úspěšné ukládání uhlíku v nově vysazených lesích.

Vliv znečištění dusíkem na půdní houby je dalším důležitým faktorem. Nadměrný dusík mění složení půdních hub, což negativně ovlivňuje schopnost půdy ukládat uhlík. Studie v Nizozemsku však ukázala, že snížení znečištění dusíkem může obnovit užitečné druhy hub.

Pro lepší pochopení vlivu hub na ekosystémy je klíčové objevit a zdokumentovat všechny druhy hub. Mykologové odhadují, že až 90 % světových druhů hub je dosud neobjevených. Každý rok do fungária přibývá asi 5 000 nových vzorků, mnoho z nich od amatérských houbařů, kteří přispívají k tomuto fascinujícímu vědeckému oboru.