Google prorůstá houbami! Odkazuje na seriálový fenomén podle hry, The Last of Us

Dlouho se tvrdilo, že filmy a seriály podle her nemůžou být skvělé. Byly tu nějaké výjimky, avšak očekávání studií a investorů byla častokrát nenaplněná, a tak zklamáni se příliš do projektů podle her nezapojovali. Nyní se, jak se zdá, karta obrátila a sázka společnosti HBO natočit sérii podle hry zatím vychází. Google si nenechal ujít tento fenomén a využil příležitosti integrovat do svého vyhledávače skrytou vychytávku, která na uznávanou herní sérii přímo odkazuje.

V seriálu, který čerpá ze hry, se děj točí okolo kordycepsu (housenice čínská), který se adaptoval na vyšší teploty z důvodu globálního oteplování, a je schopen přežít v lidském těle, kde napadá nervový systém a mění osobu prakticky na zombii.

Princip napadení kordycepsem natočila televizní stanice National Geographic, naštěstí jen v rámci hmyzu.

Zdroj: Youtube National Geographic

Houby představují velkou skupinu živých organismů dříve řazenou k rostlinám, ale ve skutečnosti jsou samostatnou říší. Druhy hub nalezneme po celé Zemi a i když jsme zvyklí houby v lese sbírat (především ty jedlé), jsou mezi nimi i paraziti a rozkladači, kteří přemění hostitele na sebe díky čemu se i množí.

K této situaci tedy Google připravil speciální Easter Egg, který naleznete při vyhledání již zmiňované fráze "the last of us". Po zadání této fráze se objeví v dolní části obrazovky červená houba. Po kliknutí na ní se začne přes displej rozrůstat houbová infekce. Televizní stanice HBO odvysílala aktuálně dvě epizody nového seriálu podle světoznámé videohry The Last of Us. Hlavní role Joela a Ellie ztvárnili Pedro Pascal a Bella Ramsey.