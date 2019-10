Němci dokáží sledovat se svým novým radarem americké stealth stíhačky F-35

Nový německý radarový systém nese název TwInvis a jedná se o pasivní radarový systém. Aby pasivní radiolokátor TwInwis něco na obloze zachytil, tak nepotřebuje ke svému fungování mít splněnu podmínku, že letadlo musí nutně něco vysílat, ale stačí, když letadlo bude právě prolétávat mořem neviditelných elektromagnetických vln vysílaných z televizních a rozhlasových radiových vysílačů. Radiové vlny z těchto vysílačů se od letounu odráží a radarový systém TwInvis díky tomu detekuje pozici letounu.

Společnosti Hensoldt se už poštěstilo nový radarový systém otestovat na stealth stíhačkách. Bylo to minulý rok na berlínské letecké show, na které byly k vidění i dvě stíhačky F-35 z Arizony. Jakmile letecká show končila a dvojice stíhaček F-35 se připravovala na zpáteční let do Arizony, tak němečtí inženýři využili příležitosti a zkusili sledovat dvě F-35 při startu a letu domů.

Radar Twlnvis detekoval dvě stealth stíhačky F-35 díky komunikaci ze systému ADS-B, což je systém automatického závislého přehledového vysílaní, který je určen ke sledování pohybu letounu, kdy letoun v pravidelných intervalech vysílá okolním stanicím data o své poloze. TwInvis byl schopen zachytit dvojici F-35 na vzdálenost 150 km. Sice to bylo díky komunikaci ze systému ADS-B, ale podle Hensoldtu jejich pasivní radarový systém na tomto není závislý.

Nový německý pasivní radar dokáže detekovat až 200 letadel do vzdálenosti 250 km. Pro detekci využívá frekvence VHF a UHF pásma (FM, DAB a DVB-T služby).