Nenápadný černý povlak může změnit internet. 6G dostává reálné obrysy
Když se mluví o budoucích sítích 6G, většina lidí si představí hlavně vyšší rychlost. Jenže rychlost je jen část příběhu. Mnohem větší problém bývá to, že se signál při přenosu rozptyluje, naráží na překážky a ztrácí kvalitu.
Právě na to se zaměřil tým vědců ze Skoltechu a švédského KTH. Místo složitých nových součástek přišli s řešením, které připomíná spíš úpravu povrchu. Vytvořili ultratenkou vrstvu z uhlíkových nanotrubic, která funguje jako pohlcovač nežádoucího záření.
Představit si to jde jednoduše. Když se signál šíří, část energie „utíká“ tam, kam nemá. Tenhle materiál ji zachytí a nepustí dál. Díky tomu zůstává komunikace čistší a přesnější.
Zásadní je to hlavně v oblasti terahertzového záření. To leží mezi mikrovlnami a infračerveným světlem a právě tam se očekává další generace bezdrátových sítí. Problém je, že jde o velmi citlivé pásmo, kde i malé rušení znamená velký problém.
Vrstva, kterou skoro nevidíš
Na celé věci je fascinující i to, jak nenápadná vlastně je. Tloušťka testovaných vrstev se pohybovala v řádu jednotek až desítek nanometrů. To je něco, co je v běžném světě prakticky neviditelné.
Přesto právě tyto mikroskopické filmy dokázaly pohltit téměř veškeré nežádoucí záření. U silnějších variant zůstával signál tak slabý, že ho přístroje sotva zachytily.
Důležitá je i samotná výroba. Povlak vzniká metodou, která umožňuje jeho poměrně rychlé nanesení a integraci do existujících technologií. Nejde tedy o laboratorní kuriozitu, ale o něco, co má reálnou šanci dostat se do praxe.
A právě tady se ukazuje, že pokrok nemusí vždy znamenat větší výkon nebo složitější zařízení. Někdy stačí lépe zkrotit to, co už existuje.
Nejde jen o rychlejší internet
Ačkoliv se o objevu mluví hlavně ve spojení s 6G, jeho využití může být mnohem širší. Jednou z oblastí je elektromagnetické stínění. Možnost přesně řídit, jaké signály procházejí prostorem, je dnes čím dál důležitější. Ať už jde o citlivé provozy, nebo třeba prostředí, kde je potřeba minimalizovat rušení.
Velký potenciál má technologie i v medicíně. Terahertzové záření se zkoumá jako šetrnější alternativa k rentgenům. Jenže i tady platí, že je potřeba ho mít pod kontrolou. Nový materiál by mohl pomoci zaměřit působení záření jen na konkrétní místo a zbytek těla ochránit.