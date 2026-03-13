Revoluce pro tvůrce webů? WordPress nově funguje bez domény i serveru
WordPress patří dlouhodobě mezi nejpoužívanější systémy pro tvorbu webových stránek na světě. Většina lidí ho zná jako nástroj, který potřebuje hosting, databázi a veřejnou doménu. Nová služba my.WordPress.net ale přináší zajímavý posun. Web si nyní můžete vytvořit přímo v internetovém prohlížeči a vůbec ho nemusíte publikovat na internetu.
Za novinkou stojí projekt WordPress Playground. Ten umožňuje spustit celý WordPress lokálně, tedy přímo v prostředí prohlížeče. V praxi to znamená, že si uživatel otevře stránku a během chvíle má k dispozici plnohodnotnou instalaci systému. Neřeší hosting, server ani databázi.
Web, který existuje jen u vás
Zásadní rozdíl oproti běžnému WordPressu je v tom, že web vytvořený tímto způsobem zůstává uložený pouze v prohlížeči konkrétního zařízení. Data jsou uložena v lokálním úložišti a nejsou dostupná z jiného počítače nebo telefonu.
Takový web tedy nemá veřejnou adresu a nikdo ho nemůže navštívit. Pro mnoho lidí je to ale výhoda. WordPress tím reaguje na potřebu prostředí, kde si mohou uživatelé bezpečně zkoušet nové věci, testovat pluginy nebo připravovat projekty, které zatím nemají být vidět.
Lokální instalace je vhodná například pro psaní poznámek, výzkum témat nebo tvorbu návrhů webů pro klienty. Vývojáři ji mohou využít i jako rychlý testovací prostor.
WordPress bez závazků
Velkým přínosem je jednoduchost. U klasického webu je nutné zaplatit hosting, zaregistrovat doménu a celý systém nainstalovat. Tady stačí otevřít stránku a WordPress se spustí automaticky.
První spuštění může trvat o něco déle, protože se celý systém musí stáhnout do prohlížeče. Potom už ale funguje podobně jako běžná instalace. Uživatel může vytvářet stránky, upravovat šablony nebo instalovat pluginy.
Lokální WordPress má samozřejmě i několik omezení. Základní velikost úložiště je přibližně 100 MB. Pro menší projekty to většinou stačí, ale velké weby nebo rozsáhlé galerie fotografií se sem nevejdou. Dalším omezením je právě lokální charakter projektu. Web je dostupný jen na jednom zařízení. Pokud uživatel přejde na jiný počítač, musí začít znovu nebo projekt ručně exportovat.