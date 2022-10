Netflix zavádí levnější předplatné s reklamou, Češi mají smůlu

Zdroj: Shutterstock

Prakticky po celou dobu své existence nabízí internetová televize Netflix služby sledování filmů a seriálů za tradiční měsíční paušál. V době pandemie koronaviru a karantén sice Netflixu trochu uživatelská základna narostla, jelikož trávila větší část měsíce doma, ale nyní se celý svět potýká s rostoucí inflací a předplatné Netflixu již část lidí nevnímá jako prioritu. V poslední době tak zájem o tuto službu klesá.

Netflix se proto rozhodl od 3. listopadu zavést druhou variantu předplatného, která by měla být o poznání levnější. Předplatitelé této služby budou ale omezení množstvím reklam. Nová služba míří do 12 zemí, a to do Austrálie, Brazílie, Kanady, Francie, Německa, Itálie, Japonska, Koreje, Mexika, Španělska, Británie a samozřejmě i do Spojených států amerických.

Zdroj: Shutterstock

Správně jste poznali, že prozatím se s Českou republikou moc nepočítá. Podle manažera Netflixu, Grega Peterse, má totiž základní předplatné s reklamou pouze doplnit stávající základní, standardní a prémiové předplatné bez reklam. Nová služba by tak dle jeho slov neměla ovlivnit stávající nabídku.

Délka reklam by měla být 15 nebo 30 sekund a divák bude muset vydržet za jednu hodinu vysílaného filmu či seriálu asi pět minut reklam. Z pohledu Netflixu je to jen logický tah, protože jeho konkurence silně roste, ale zároveň klesá ochota diváků utrácet drahé peníze za službu, kterou nabízí i konkurence v podobě HBO Max či Disney+.

Hlavním podnětem pro zavedení nové služby, které se Netflix dlouhá léta bránil, je fakt, že za první čtvrtletí tohoto roku Netflix ztratil mnoho předplatitelů, klesla cena akcií a jako bonus se očekávají další poklesy.