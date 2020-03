New York povolal národní gardu. Dohlédne na lidi v karanténě

Nákaza nebezpečným koronavirem SARS-CoV-2 (způsobuje onemocnění známé jako COVID-19) už zachvátila většinu světa a před několika hodinami byla označena za pandemii, tedy za epidemii globálního rozsahu. V Evropě se největším ohniskem koronavirové nákazy stala Lombardie na severu Itálie, která hlásí 7280 případů nákazy koronavirem. Celkově Itálie hlásí 10 590 nakažených, 1045 vyléčených a 827 mrtvých. Ze severu Itálie (Lombardie) se následně roznesla nákaza do zbytku Evropy.

Co se týče Spojených států, tak největším ohniskem nákazy koronavirem SARS-CoV-2 je město New Rochelle v okrese Westchester County ve státě New York. Ve městě žije 78 742 obyvatel a je předměstím New Yorku. Od New York Grand Central je vzdáleno zhruba 30 minut vlakem. V tomto předměstí New Yorku se nyní šíří nákaza koronavirem a zatím úřady evidovaly 108 nakažených, přičemž mnoho dalších lidí je v této oblasti v karanténě. Hrozí tak, že se New York stane Wuchanem nebo Lombardií Spojených států.

Pacientem 1 v této komunitě měl být 50letý právník, který pracuje na Manhattanu a navštěvoval synagogu v New Rochell. Zřejmě z tohoto místa se začal virus nekontrolovatelně šířit, a proto se guvernér New Yorku Andrew Cuomo rozhodl vytvořit v oblasti kolem synagogy speciální uzavřenou zónu o poloměru jedna míle (tj. 1,6 km), kterou zabezpečí národní garda Spojených států.

Guvernér New Yorku Andrew Cuomo povolal na boj s koronavirovou nákazou národní gardu

Starosta New Rochell prohlásil, že lidé nemusí panikařit, že do města byla přivolána národní garda. Nad městem nebylo vyhlášeno stanné právo a vojáci ve městě nebudou působit jako policejní síly určené k tvrdému prosazování karantény, ale jako pomoc lidem v karanténě. Národní garda převezme dohled v zóně nad tím, že se k lidem v karanténě dostanou potraviny a budou testováni na přítomnost nemoci Covid-19. K činnostem jako distribuce potravin a testovacích sad na koronavirovou nákazu se bude národní garda dále podílet např. na desinfekci veřejných prostor apod.

Zatím bude národní garda nasazena po dobu dvou týdnů k zajištění speciální uzavřené zóny kolem synagogy. New York nyní hraje o čas, k zastavení rychlého šíření nemoci Covid-19.