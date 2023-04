Neztrácejte se na cestách: Porovnáváme nejlepší mobilní navigace současnosti

V tomto článku se zaměříme na nejlepší mobilní navigace pro Android, které jsou vhodné pro použití v autě. Představíme vám čtyři nejpopulárnější aplikace, které mají vysoké hodnocení u uživatelů a které se vyznačují nejen přesností, ale také intuitivním rozhraním a dalšími užitečnými funkcemi.

Budeme se zabývat aplikacemi Google Maps, Waze, Sygic a Mapy.cz. Každá z těchto aplikací má své výhody a nevýhody a vhodnost volby bude záležet na individuálních preferencích uživatele. Představíme vám, jak tyto aplikace fungují, jaké mají funkce a jakou nabízejí přesnost navigace. Pokud hledáte spolehlivou a snadno použitelnou navigaci do auta, tento článek vám může pomoci najít tu nejlepší volbu pro vás.

Mapy Google

Z celosvétového hlediska patří Mapy Google určitě k těm nejpoužívanějším aplikacím. Podle dostupných údajů poskytuje Google přesné a komplexní mapy ve 220 zemích světa a plány městské dopravy ve více než 2800 měst. Aplikace zcela logicky umožňuje hlasovou navigaci, a to nejen pro cestování automobilem, ale i pro cyklisty a chodce.

Jedním z hlavních důvodů, proč řidiči využívají služeb aplikace Mapy Google, jsou aktuální dopravní informace na plánované cestě a navrhování případných alternativ. Mnohokrát tak Mapy Google navedli řidiče místo do čerstvě vytvořené kolony do rychlé objížďky.

Mimo GPS navigace přišli vývojáři Googlu i se spoustou dalších užitčných funkcí, jako je vyhledávání podniků a společností, ukládání populárních míst do záložky, sdílení své aktuální polohy s přáteli a velice populární offline mapy, kde si mapové podklady stáhnete do mobilního telefonu a můžete dál využívat GPS navigaci.

V offline režimu ale zcela logicky nefunguje monitoring aktuální dopravní situace. Google Mapy jsou navíc, stejně jako všechny služby od Googlu, vzájemně porpojeny s dalšími službami, jako je Kalendář, Gmail či Google Now.

Waze

Waze je další mobilní aplikací určenou pro navigaci. S trochou nadsázky se dá říci, že Waze pracuje trochu jako sociální síť, protože využívá údaje získané od uživatelů, kteří jedou po stejné silnici jako vy a tyto údaje zprostředkovává dále. Navíc umožňuje i častečnou interakci mezi jednotlivými uživateli. Mimo to vás umí navigovat k nebližší benzinové stanici či na nejbližší parkoviště.

Tím se k uživatelům dostanou poměrně přesné a aktuální informaci o dopravní situaci, cenách benzinu nebo policejních hlídkách. Celkové rozhraní je pak intuitivní a i mapové podklady jsou zjednodušené. Vzhled aplikace si ale může každý uživatel upravit dle svých vlastních preferencí.

Nesmíme zapomenout na to, že vývojářem aplikace Waze je také Google, a proto se údaje o doprvní situaci částečně promítají právě i do aplikace Google Mapy. Pravdou zůstává, že funkce nahlášení události (strom na silnici, špatně zaparkované auto, policejní hlídku, atd.) je skutečně užitečná a mezi všemi uživateli velice oblíbená.

Sygic GPS Navigace a Mapy

Sygic GPS Navigace a Mapy je další z řady poměrně populárních mobilních navigací, díky které si můžete pohodlně naplánovat svojí cestu či najít alternativy k cestě do cílové destinace. Tato aplikace je k dispozici jak pro uživatele s operačním systémem Android, tak iOS. Mimo klasických funkcí, jako je navigace do cílové destinace, či upozornění na překročení maximální povolené rychlosti nabíhí Sygic i offline mapy, které se dají dobře využít bez přístupu k internetu.

Novinkou je pak funkce Head-Up-Display (HUD), při které potřebujete ke svému mobilnímu telefonu dokoupit projekční zařízení a aplikace Sygic vám bude promítat celou navigaci přímo na čelní sklo. Je to jistá alternativa pro cesty do zemí, kde nesmíte mít na palubní desce mobilní telefon, ani žádnou navigaci, která by vám bránila ve výhledu.

Možnou nevýhodou je, že i tato projekce vám může částečně zakrýt důležitý výhled. Dále zde nalezneme i nejrůznější informace o parkování, restauracích a benzínových stanicích. Každý uživatel si navíc může uživatelské prostředí navigace přizpůsobit dle svých preferencí. K dispozici je aplikace Sygic GPS Navigace a Mapy v omezené bezplatné verzi nebo s prémiovými funkcemi za poplatek.

MapFactor: GPS Navigation

MapFactor: GPS Navigation je další z řady často používaných navigačních aplikací pro mobilní zařízení, jejíž primární cíl je samozřejě plánování cest a orientace. V rámci této aplikace má uživatel k dispozici prakticky mapy celého světa s různými úrovněmi přiblížení. K dispozici jsou i tradiční funkce jako upozorňování na překročení maximální povolené rychlosti či vyhledávání podle bodů zájmu.

Důležitou věcí, kterou si vývojáři uvědomují, je, že ne každý má k dispozici internetové připojení a nebo ne všude je internetové připojení dostupné. Proto i u této aplikace naleznete možnost stažení offline mapových podkladů. Při plánování trasy se uživateli naskytne hned několik preferencí, kde si může zvolit výběr trasy od nejkratší či nejrychlejší varianty. V praxi se ale musí objektivně uznat, že aplikace nenabízí téměř nic navíc, proč by lidé museli přecházet z Mapy.cz nebo Waze.

Mapy.cz

Při výčtu navigačních aplikací do mobilních telefonů rozhodně nesmíme zapomenout na jednu z nejpopulárnějších, a tou jsou Mapy.cz. V první řadě je nutné zmínit, že Mapy.cz pochází z dílny Seznam.cz, takže pokud jste na počítači i na mobilní aplikaci přihlášeni pod stejným e-mailem, můžete si v pohodlí počítače naplánovat celou trasu, a to včetně průjezdních bodů a tuto trasu si uložit.

Celou trasu si pak pohodlně zobrazíte na svém mobilním telefonu. Součástí této aplikace je samozřejmě i hlasová navigace, upozornění na překročení maximální povolené rychlosti či navigování dle bodů zájmu. Výhodou je fakt, že Mapy.cz nejsou uzpůsobeny pouze pro řidiče osobních automobilů, ale jsou zde preference i pro turisty, cyklisty, raftaře, běžkaře a další.

Při plánování trasy si navíc můžete vybrat z několik variant, kde si navíc můžete zadat filtr zda chcete jezdit po placených úsecích. Oproti jiným navigačním aplikacím se zde musí vyzdvihnout kvalita mapových podkladů, které jsou vyvedeny jako klasická turistická mapa včetně všech turistických značek.

U jiných aplikací je mapa města či krajiny dost abstrahována a tím pádem nemáte možnost orientovat se dle základních orientačních bodů, jako je hospoda, kostel, velký strom či elektrické vedení. Aplikace Mapy.cz je k dispozici jak pro Android, tak pro iOS a je zcela zdarma se všemi funkcemi. V nedávné době se do této aplikace dostalo i ukazování aktuální dopravní situace, což je jistě vždy vítanou součástí.